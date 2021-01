Пуанты грузинской балерины выбросили в мусор за согласие работать в России Иванишвили объявил об уходе из политики 11 января 2021, 09:45

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Экс-премьер-министр Грузии, лидер партии власти «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, которому в феврале исполнится 65 лет, обнародовал в понедельник открытое письмо об уходе из политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Миллиардер и меценат считает свою миссию в политике выполненной, поэтому он решил оставить пост председателя правящей партии «Грузинская мечта» и вообще покинуть это движение, открыв дорогу молодым. «Миссия выполнена, – пишет он. – Ухожу гордым, победившим и благодарным народу». На днях состоится съезд партии, которая назовет имя нового председателя. В своем письме бывший премьер называет «Грузинскую мечту» «лучшей и безальтернативной командой».

Турецкие военные выдвинулись в Карабах для помощи Азербайджану 10 января 2021, 16:00 Текст: Ксения Панькова

Свыше 100 бойцов спецподразделения Турции выдвинулись в Нагорный Карабах для оказания помощи азербайджанским военным при разминировании территории, сообщило минобороны Турции. Турецких военных ведомство ласково называет «мехметчики» (дословно – «крошка Мехмет», собирательное название турецких и османских солдат), а азербайджанскую армию – «героической». Всего в Азербайджан было направлено 136 человек из специального турецкого отряда по разминированию (ÖMAT), передает «Царьград». «Наши мехметчики, которые проводили обучение по разминированию личного состава ВС Азербайджана, также продолжают свою деятельность по разминированию в Карабахе», – говорится в сообщении турецкого ведомства. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Российские блогеры отреагировали на запрет в Twitter хештега 1984 10 января 2021, 19:28

Фото: Kacper Pempel/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Российские блогеры прокомментировали блокировку сервисом микроблогов Twitter хештега #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла. Пользователи Twitter сообщили, что компания начала зачищать «хештег Оруэлла» после того, как Соединенные Штаты начали сравнивать с антиутопией Оруэлла из-за блокировки президента США Дональда Трампа практически во всех известных соцсетях. Журналист Андрей Медведев заявил в своем Telegram-канале, что придумал новый цифровой код для США. «А тем временем из цитадели демократии приходят новые ошеломительные демократические новости. Twitter запретил хештег 1984. Ну что, я же говорю, новый цифровой код новой Америки – один-девять-три-семь», – написал он. В свою очередь автор Telegram-канала Readovka заявил, что «счастливой американской демократии с полной свободой слова пришел конец». «В Twitter отныне и впредь #1984 не выделяется синим и перейти по публикациям с тегом в один клик нельзя. И все из-за того, что слишком многие стали сравнивать Штаты с вымышленной реальностью Оруэлла. Но отчаиваться не стоит – поиск никто не отменял. Создатель соцсети Джек Дорси тем временем радуется проблемам популярного у сторонников Трампа мессенджера Parler и рекламирует Signal», – говорится в сообщении. Тем временем писатель и блогер Николай Стариков задался вопросом: «С чего вы взяли, что книга Джорджа Оруэлла «1984» написана про СССР?». «Оруэлл писал про Англию, это прямо в книге. Был леваком-троцкистом. Воевал в Испании на стороне республики. Ненавидел капитализм. Так про кого он писал? Сами не поняли – спросите у админов Twitter. Там уже все поняли», – написал он в Telegram. «То, что они выпилили его синхронно – это гораздо важнее. Значит, это уже не просто чье-то мнение, это политика». Также телеведущий Анатолий Кузичев в стриме «ИЗОЛЕНТА live» высказался о блокировке аккаунтов Трампа в соцсетях. «Ребята, мы с вами все всегда ржем, вспоминаем Оруэлла: то «Скотный двор», то «1984». Принято считать, что Оруэлл таким образом как бы на Советский Союз намекал. Оказалось все ровно наоборот: все эти скотные дворы – это и есть родина Оруэлла. И Twitter, и Facebook, и Google, и так далее – они все синхронно блокируют Трампа, они все синхронно выпиливают его, потому что «ты, скотина, нам не симпатичен, говоришь не то, что нужно». Тут синхронность важнее самого факта: если бы просто Twitter его выпилил – ну окей. Twitter – частная компания, имеет право, вот так они посчитали, что Трамп не соответствует их идеалам», – сказал он. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений AppStore. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Байкер ответил Собчак, которая удивилась цене на мотоцикл «Урал» 10 января 2021, 15:46

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Текст: Ксения Панькова

Цена мотоцикла с коляской «Урал», который выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области, абсолютно обоснованна, заявил байкер Сергей Лежнев телеведущей Ксении Собчак, удивившейся, что «Урал» стоит почти 900 тыс. рублей. О стоимости мотоцикла Собчак написала в своем Telegram. «А вы знали, что мотоцикл «Урал» стоит почти 900к?» – спросила телеведущая, сопроводив пост фотографией с сайта производителя транспортного средства. В свою очередь Лежнев отметил, что это «нормальная цена, хороший мотоцикл». Почему он должен стоить три копейки? Это единственный мотоцикл в мире с коляской, который выпускается на заводе. Обычно мотоциклы выпускаются отдельно, а коляски уже другие компании выпускают. Это все тоже недешево», – цитирует Ura.ru Лежнева. Байкер подчеркнул, что «Урал» особенно популярен за границей. По его мнению, российский рынок не готов к такому мотоциклу. «У нас [в СССР] «Урал» понимали, как «валить картошку или навоз на огород». Сейчас это совсем другой мотоцикл», – заключил он. Байкер подчеркнул, что «Урал» особенно популярен за границей. По его мнению, российский рынок не готов к такому мотоциклу. «У нас [в СССР] «Урал» понимали, как «валить картошку или навоз на огород». Сейчас это совсем другой мотоцикл», – заключил он. Мотожурналист Андрей Родионов сравнил мотоцикл «Урал» с транспортом американского бренда Harley-Davidson. «Стоимость такого же архаичного мотоцикла, как Harley-Davidson, никого не удивляет? Если у «Урала» снять все детали с его архаичной рамы, разложить в рядочек и подчитать их себестоимость, они ничем не будут отличаться от деталей мотоциклов, которые стоят от миллиона и выше», – сказал Родионов. Он также согласился с тем, что в России «Урал» не пользуется такой популярностью, как за рубежом. «Никто, кроме заграничных покупателей, в трезвом уме его [мотоцикл] покупать не будет. Поэтому мы смотрим на Брэда Питта, который рассекает на своем «Урале» по окрестным дорожкам, и ждем его регистрации на российском мотофоруме oppozit.ru», – добавил мотожурналист. В начале января сообщалось, что в США восхитились новым российским мотоциклом с коляской Ural Gear Up GEO, который создал Ирбитский мотоциклетный завод. В конце августа 2019 года на байк-шоу в Севастополе президент России Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал» с коляской в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева. В Китае оценили шансы Запада «проломить» российский щит ПВО 10 января 2021, 14:02

Фото: mil.ru

Текст: Вера Басилая

Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно отразить удары извне и реагировать на военные провокации Запада. «Система противовоздушной обороны на стратегическом направлении запад и юг России была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20%», – цитирует РИА «Новости» публикацию Ши Вэня на портале «Чжунго цзюньван». Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе, за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах. Кроме того, автора статьи впечатлили выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500, который будет поставлен на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации. По словам журналиста, стоит обратить внимание на систему ПЛ-19 «Нудоль», которая способна не только точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но и уничтожать спутники в пределах орбиты от 0,2 тыс. до 1,5 тыс. километров. Россия ускорила создание интегрированной системы воздушно-космической обороны и укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Наземная радиолокационная сеть дальнего действия и «Единая космическая система» (ЕКС) стали «глазами» российской ПРО. Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне, так, ЗРК С-300В4 может вести систематические боевые операции с местным гарнизоном БРК «Бастион», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», а также с авиационным соединением Су-35С, подчернкул китайский журналист. По его мнению, российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов, а планы по ее модернизации превратят ее в важную силу сдерживания западных стран. Умер актер Максим Браматкин 10 января 2021, 11:11

Фото: «Воротилы. Быть вместе», «Фокус Фильм»

Текст: Ксения Панькова

Актер кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин скончался на 42-м году жизни, сообщил его друг и коллега Донатас Грудович. «Умер мой любимый друг Максим Браматкин. (…) Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно, чтобы у гениальных людей была работа», – написал Грудович на своей странице в Facebook. Он отметил, что предчувствовал трагическое событие неделю назад, однако так и не навестил Браматкина. «В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C Новым Годом, извини – я спал», добавил Грудович. Браматкин окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина в 2001 году. Выступал на сценах Театра имени Вахтангова, Театрального товарищества Олега Меньшикова. Наиболее известен благодаря работам в фильмах «Звезда» и «Семь пар нечистых», а также в сериалах «Девять жизней Нестора Махно» и «Магомаев». Последней ролью для него стал крепостной крестьянин в «Гусаре». Цена биткоина резко упала 10 января 2021, 23:51

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ходе торгов стоимость биткоина падала на 11,71%, свидетельствуют данные портала CoinDesk. Цена криптовалюты снижалась до 35544 тыс. долларов. Позднее она чуть укрепилась – до 36279 тыс. долларов (минус 9,88%), передает ТАСС. По данным CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина упала на 9,75%, до 36933 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 7,5%, до 37500 долларов, передает РИА «Новости». Напомним, в последнее время биткоин раз за разом обновилял исторический максимум. 7 января сообщалось, что биткоин в пике достигал 40 тыс. долларов, 8 января – превысил уровень в 41 тыс. долларов. Аналитики JPMorgan считают, что его стоимость может вырасти до 146 тыс. долларов. Экс-депутата Рады заподозрили в причастности ко взрыву на газопроводе 10 января 2021, 19:49

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украинское предприятие «Лубныгаз» подозревает экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука в причастности к взрыву на магистральном газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород». В пресс-службе компании отмечают, что самым первым о взрыве на газопроводе написал в Facebook Мосийчук. Он обвинил в произошедшем «Лубныгаз». Представители компании утверждают, что бывший депутат не первый год пытается захватить предприятие, передает РИА «Новости». «Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода «Укртрансгаз» или госслужба по ЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах. Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее госслужбы по ЧС, «Укртрансгаза»? Что это? Грязная клевета на оппонентов или, может, диверсию совершил он сам?», – утверждает компания. В пресс-службе компании напомнили, Мосийчук был ранее судим за терроризм. В 2011 году сотрудники СБУ изъяли у него взрывное устройство. Мужчина вместе с сообщниками хотел взорвать памятник Ленину в городе Борисполь и устроить теракт в Киеве на День независимости. За эти преступления суд приговорил его к шести годам лишения свободы, второй раз Мосийчука судили за злостное хулиганство. «Учитывая вышеуказанное, очевидно, что И. Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить «Лубныгаз» и в конце концов захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность к взрыву», – заявили в пресс-службе компании. Они попросили рассматривать это заявление как обращение в силовые ведомства. Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» без газа осталось население 17 населенных пунктов. Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация. В марте Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Рассказ о визите Путина в Сирию стал темой №1 в арабоязычных СМИ 10 января 2021, 18:31

Фото: kremlin.ru

Текст: Евгения Шестак

Рассказ о визите президента России Владимира Путина на Рождество в Сирию в январе 2020 года стал самой обсуждаемой темой в арабоязычных СМИ. По информации издания Donya-e-Eqtesad, внимание журналистов привлекло посещение российским президентом в дни празднования православного Рождества не только церкви Святой Девы Марии, но и мечети Омейядов – одного из старейших из сохранившихся в мире исламских религиозных сооружений, передает РИА «Новости». По словам Путина, он посетил мечеть из-за хранения мусульманами Сирии мощей Иоанна Крестителя. Российский лидер поблагодарил представителей сирийских мусульман за сохранение христианских святынь и отметил общее между двумя религиями, которые подчеркивают важность морально-нравственных ценностей. Путин посетил Дамаск 7 января 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что визит Путина в Сирию пытались залегендировать под поездку министра обороны России. В свою очередь Сергея Шойгу сказал, что подготовка визита Путина в сирийский Дамаск служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского». Начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента России во время его визита в Сирию. Сам Путин заявил, что российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии. Прилепин предупредил об опасности Google и Apple 10 января 2021, 10:46

Фото: Dado Ruvic/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Google и Apple смогут сделать мир тоталитарным путем удаления неугодных им людей из всех соцсетей, считает российский писатель Захар Прилепин. Ранее в приложении Parler зарегистрировался заблокированный в Twitter американский президент Дональд Трамп. Президента США временно заблокировали в Facebook, а провайдер отключил ему электронную почту. Также из YouTube и Twitter удалены аккаунты нескольких известных в США правых консерваторов. «Теперь либеральная диктатура может действовать так против любого инакомыслия. А потом вас перестанут обслуживать в торговых сетях – ведь они же частные, это право частного бизнеса, кого обслуживать, а кого нет. И умрите с голода, это никак не противоречит свободе и правам человека», – написал Прилепин в своем Telegram с пометкой «с просторов интернета». В его посте отмечается, что при блокировке учитывались только взгляды пользователей, а не то, был аккаунт личным, рабочим или каким-то еще. «И теперь либеральная диктатура может действовать так против любого инакомыслия. Например, против христиан», говорится в публикации. Там также отмечается, что цензура и репрессии в США становятся только больше. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже его также заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Американка сдала полиции мать, штурмовавшую Капитолий 10 января 2021, 14:35

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Американка Хелена Дьюк написала в Twitter, что увидела в новостях свою мать, дядю и тетю, которые участвовали в беспорядках у Капитолия. Так девушка «отомстила» семье за то, что они запрещали ей ходить на акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). 18-летняя Дьюк опубликовала видео, как темнокожая женщина-полицейский бьет по лицу ее мать – Терезу Дьюк. Девушка рассказала, что ее выгоняли из дома за поддержку BLM, поэтому участие своих близких в акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа она сочла лицемерием, передает телеканал «НТВ». «Привет, мам, а помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими? (…) Это ты?» – написала Дьюк в Twitter. По словам девушка, ее мать уехала на несколько дней, якобы чтобы отвезти свою сестру в больницу, при этом она отключила геолокацию на телефоне, что показалось девушке подозрительным. Позднее она увидела своих родственников на видео из Вашингтона. Девушка уверена, что ее матери «промыли мозги» в движении сторонников Трампа Make America Great Again. Хелена отметила, что ее тетя Энни и дядя Ричард Лоренц тоже принимали участие в штурме Капитолия. По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. При этом позже она ограничила доступ к своим твитам. «Честно говоря, я не думаю, что сделала что-то плохое в этой ситуации», – сказала девушка в интервью BuzzFeed News. «Я очень разочарована тем, что мне приходится быть частью этой семьи, которая так (...) просто не поддерживает. Я не чувствую себя в безопасности, будучи частью этой семьи», – добавила она. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Российские блогеры остро отреагировали на блокировку Parler 10 января 2021, 12:52

Фото: Rafael Henrique/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Российские блогеры прокомментировали отключение американской соцсети Parler, которую Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store. Телеведущая Ксения Собчак уверена, что IT-гиганты «чисто устранили конкурента». «Я очень надеюсь, что монополия «Эппла» и «Гугла» будет уничтожена, как раньше были уничтожены монополии Рокфеллера и прочих в период индустриализации Америки», – написала она в своем Telegram. В свою очередь сенатор Алесей Пушков считает, что блокировка Parler является тотальным блоком на позицию, «отличную от мнения американской либеральной элиты». «09.01.21 – день похорон свободы слова в США. Похоронная команда – сетевые гиганты», – написал Пушков в своем Telegram. «Amazon все же вышвырнул Parler со своих ресурсов. Оперативно!» – говорится в телеграм-канале «Милитарист». Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Amazon отключит хостинг социальной сети Parler, «провозглашающей свободу слова и пользующейся популярностью у сторонников президента США Дональда Трампа». «Генеральный директор Parler Джон Матце сказал, что сайт может быть недоступен в течение следующей недели и его придется «воссоздавать с нуля». Перед этим Apple удалила приложение сети из App Store из-за угроз насилия со стороны пользователей Parler», – написал Соловьев в своем Telegram. В свете событий с блокировкой американского приложения украинский журналист Александр Мединский призвал поддержать российское приложение Павла Дурова Telegram. «Русские в очередной раз спасают мир от диктатуры и произвола тирании (как, это уже не раз бывало в русской истории). И хотя я лично против местечкового (шарованного/самоварного) национализма, но меня берет гордость, когда я осознаю, что наш соотечественник Павел Дуров создал Всемирную платформу», – написал журналист в своем Telegram. «Мы можем порадоваться, что вот наконец-то все диссиденты этого мира перелезут в Telegram и русские понесут достойное их знамя цифровой свободы. Вот только где гарантия, что завтра Google с Apple не придут уже за нашей «Телегой»? И на все вопросы не будут отвечать: «Ничего не знаем, мы частные компании, а вы подписали пользовательское соглашение, вот тут, мелким шрифтом»?» – приводится в телеграм-канале RT мнение автора блога Fantastic Plastic Machine. «Parler, в общем-то, политически индифферентная площадка, но попала под раздачу идущей войны», – говорится в телеграм-канале ELMurid. Автор блога считает, что Трамп и его сторонники проигрывают. «Причем проигрывают навылет по одной-единственной причине – они не готовы (не могут, не хотят – ненужное вычеркнуть) играть без правил со своими противниками. А противники – играют. (…) У трампистов один-единственный путь: объявлять IT-гиганты врагами американского народа, гражданских свобод и все вот это, а всех их сотрудников предупреждать, что теперь они находятся за рамками понятий о гуманизме и могут стать объектами террора. В том числе и прямого. И подкреплять угрозы примерами», – говорится в публикации. Ранее мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре минувшего года и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Так, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. СМИ сообщили о снятии с рейса в США сторонников Трампа 10 января 2021, 13:43

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

В США двоих пассажиров, которые летели рейсом авиакомпании Delta Airlines, заставили покинуть борт: они якобы слишком бурно обсуждали происходящие в стране политические события, являясь при этом сторонниками американского главы Дональда Трампа, сообщили СМИ. Экипаж авиакомпании принял решение совершить экстренную посадку и высадить пассажиров в ближайшем аэропорту, поскольку те выражали противоположную точку зрения от сторонников избранного президента США Джозефа Байдена, сообщил телеканал «Звезда». Сообщение о случившемся на борту быстро разлетелось по соцсетям, и возмущенные пользователи сразу начали призывать к бойкоту авиакомпании, которая якобы нарушила законные права граждан США на свободу слова. В свою очередь в Delta Airlines подтвердили, что в пятницу авиакомпания высадила двух «непослушных пассажиров», летевших из Вашингтона в штат Миннесота. При этом авиаперевозчик не привел никаких других подробностей, в том числе о том, что послужило причиной снятия пассажиров с рейса. «Мы ожидаем, что наши сотрудники и клиенты будут относиться друг к другу с достоинством и уважением (…) в том числе соблюдать ношение масок и следовать всем инструкциям сотрудников Delta в аэропорту и на борту», – приводит USA Today заявление представителя авиакомпании. Телекомпания SNN опубликовала отрывок из выпуска новостей. На видео мужчина заявляет, что его сняли с рейса авиакомпании Delta Airlines за то, что он сказал: «Трамп 2020». Также сообщается, что с этого же рейса сняли женщину, которая поддержала пассажира в высказывании о действующем президенте США. Женщина на кадрах плачет и жалуется на то, что у нее нет денег на другой перелет и она не может вернуться домой. Мужчина заявил, что у них «отобрали свободу слова». На кадрах корреспонденты сообщают, что в Facebook появился пост анонимного сообщества. По данным сообщества, пилота Delta увели в сопровождении с его рейса по обвинению во внутреннем терроризме, поскольку он говорил о Трампе. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Познер ответил на шесть актуальных вопросов о Трампе 10 января 2021, 15:15

Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на шесть актуальных вопросов о президенте США Дональде Трампе, отметив, что найти хоть что-то позитивное для России в его президентстве сложно. Познер ответил на своем сайте на вопрос о том, было ли бы в интересах России, чтобы победил Трамп. «Во время своей первой президентской кампании Трамп не раз говорил о своем желании наладить отношения с президентом Путиным, с Россией, но за все четыре года своего президентства он не сделал ничего, что могло бы подтвердить искренность тех слов. Но он подписал множество санкций против России, вышел из договора по ПРО, из договора по РСМД и собирался, похоже, выйти из договора по СНВ. Словом, найти хоть что-то позитивное для РФ в президентстве Трампа, мягко говоря, сложно», – сказал телеведущий. На вопрос о том, что избранный президент США Джо Байден для России будет хуже Трампа Познер ответил: «Подобные утверждения есть не что иное, как гадание на кофейной гуще. Этого не знает решительно никто. Поживем – увидим». Такой же ответ он дал и на вопрос о том, что Байден для России будет лучше, чем Трамп. Также Познер отметил, что не верит в фальсификацию выборов в США и якобы «украденную» победу Трампа. «При всех проблемах демократии в Америке сегодня украсть президентские выборы невозможно: уж так построена избирательная система. В данном конкретном случае проигравшая сторона потребовала пересчета голосов вручную в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии. Пересчет был произведен в присутствии и с участием представителей Республиканской партии. Пересчет подтвердил, что в этих «спорных» штатах победил Байден. Это факт. Его можно, конечно, отрицать до второго пришествия», – считает он. На вопрос о том, не является ли блокировка всех аккаунтов Трампа в соцсетях нарушением свободы слова, которой так хвастаются американцы и в отсутствии которой они обвиняют Россию, Познер ответил отрицательно. «Нет, не является. По крайней мере, формально. В Первой поправке к Конституции США запрещено ГОСУДАРСТВУ каким-либо образом воспрепятствовать свободе слова любого гражданина, органа печати и т. д., но этот запрет не касается частных лиц (…). Соцсети в США принадлежат частным лицам, и эти лица имеют полное право отказать тому или иному человеку в аккаунте. То есть, согласно Конституции США, власть не может ограничить свободу слова частного лица, но и не может заставить частное лицо что-либо опубликовать. В этом есть существенная разница с Россией, в которой, несмотря на соответствующую статью в Конституции, государство (власть) практически может запретить любую публикацию, вплоть до закрытия любого СМИ», – сказал телеведущий. Кроме того, Познер считает, что события в Вашингтоне, в частности штурм Капитолия сторонниками Трампа, нанесли ущерб США. «Бесспорно. Достаточно ознакомиться с высказываниями лидеров, пользующихся международным уважением (Меркель, Макрон), с тональностью и взглядами мировых СМИ, чтобы убедиться, что это так. Другой вопрос, на долго ли? Я принципиально не делаю прогнозов, считаю, что это дело в лучшем случае бессмысленное, а в худшем вредное, но одно скажу: Америка расколота, и президенту Байдену не удастся за предстоящие четыре года вновь собрать Шалтая-Болтая. Если кто не помнит этого господина, то напомню перевод Самуила Маршака: «Шалтай-Болтай сидел на стене / Шалтай-Болтай свалился во сне / Вся королевская конница и вся королевская рать не могут Шалтая, не могут Болтая, Шалтая-Болтая собрать!» – заключил телеведущий. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В России выявили первый случай «британского» штамма коронавируса 10 января 2021, 20:57

Текст: Евгения Шестак

Первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса выявлен в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «У одного человека это был коронавирус нового штамма», – сказала Попова в эфире канала «Россия 1». Она подчеркнула, что заразившийся гражданин вернулся из Великобритании. По словам Поповой, «британский» штамм COVID-19 был выявлен в России только у одного человека, однако симптомов у него не было. «При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», – сказала она. Также она отметила, что случай заражения новым штаммом был в России еще в конце 2020 года. По ее словам, вирус не вызывает более тяжелого течения, но он, скорее всего, более заразен. «По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», – сказала Попова. Ранее в воскресенье пециалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко раскрыл стоимость российского газа для Белоруссии 10 января 2021, 14:01

Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Цена на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 доллара за 1 тыс. кубометров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. При этом он отметил, что цена за российский газ могла бы быть «более справедливой». «128,5 (долларов). Но я округляю, 130», – сказал Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1». Таким образом глава государства прокомментировал цену на газ на 2021 год, передает РИА «Новости». «Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», – отметил он. При этом Лукашенко сообщил, что еще не обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот диалог. «Если вы так решили, пусть будет так», – добавил белорусский лидер. Лукашенко также считает, что России и Белоруссии необходима более глубокая экономическая интеграция, это будет способствовать решению политических вопросов между двумя странами. «Конечно. И нам надо в экономике, в людях и так далее абсолютно ничего не препятствовать. Тем более России, нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся 30 лет на одном месте в строительстве союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?», – сказал он. Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что уровень взаимодействия между Россией и Белоруссией выше, чем у этих стран с какой-либо другой страной. Говоря о статусе валютного союза между Белоруссией и Россией, Лукашенко заявил, что глубокой проработки этого вопроса пока не велось. «Потому что мы изначально с президентом России определились, что валютный союз, единая валюта и так далее – это венец. Мы к этому должны прийти. Да и такой, в общем-то, дикой необходимости не было. Так ваши национальные банки, наш национальный банк единогласно заявили: нет проблем здесь», – подчеркнул Лукашенко. Контракт на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики между Газпромом и «Газпром трансгаз Беларусь» действовал до конца 2020 года. Цена на поставку российского газа в 2020 году для Белоруссии составляла 127 долларов за 1 тыс. кубометров. В конце 2020 года глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году.