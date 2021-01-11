Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии
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11 января 2021, 06:16
Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
Текст: Антон Антонов
На выборах президента Киргизии Садыр Жапаров набирает 79,20% голосов, сообщил ЦИК страны после подсчета бюллетеней с 98,02% избирательных участков.
В Бишкеке подсчитаны 100% голосов. В столице Жапаров набрал 52,13%. В Бишкеке второе место занял Бабыржан Тольбаев, который получил 8,53%, при этом в масштабах страны вторым стал Адахан Мадумаров с 6,69% голосов. Явка на выборах составила 39,75%. На референдуме по вопросу о форме правления за президентскую форму высказались 80,99% (обработаны данные с 97,82%), передает ТАСС.
В воскресенье в Киргизии состоялись досрочные выборы президента. В октября в Бишкеке произошли протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент по итогам выборов. ЦИК объявил, что назначит повторные выборы в парламент. Президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост врио президента стал Жапаров.