Посол в США: Москва и Вашингтон не обсуждали обмен осужденных 9 сентября 2020, 21:12 Текст: Елизавета Булкина

В ходе контактов российского посольства в Вашингтоне с американскими должностными лицами не обсуждался вопрос об обмене осужденных граждан России и США, заявил посол Анатолий Антонов, комментируя недавнюю публикацию в американском издании The New Yorker. «При этом тема «обмена» осужденных в России американцев на россиян в США нами никогда не поднималась. В статье содержится откровенная ложь», – передает слова дипломата ТАСС. Антонов отметил, что российская сторона усматривает в материале The New Yorker «продолжение кампании по мобилизации общественного мнения», а также попытку оправдать приговоренного ранее в России за шпионаж к тюремному заключению американца Пола Уилана и «очернить несправедливо осужденных в Америке россиян». Адвокат Уилана ранее допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Между тем, в МИД заявили, что Россия и США не проводят переговоры об обмене Уилана на россиян. Позже адвокат осужденного заявил, что обмен Уилана может пройти в сентябре. В МИД снова отметили, что сообщения о таких переговорах не соответствуют действительности. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян.

