Совещание Дегтярева с муниципалитетами восприняли как сигнал к окончанию конфликтов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание с главами 17 муниципальных районов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, обсудив вопросы субсидирования местных бюджетов и ликвидации аварийного жилья. В Сети совещание восприняли как сигнал «к окончанию междоусобных войн».

Заседание в правительстве региона проходило во вторник, 8 сентября, сообщает автор канала «Недебри». На повестке были вопросы субсидирования местных бюджетов, ликвидации аварийного жилья, капитального ремонта социальных объектов, дорог.

«Реальная причина для собрания была несколько иной и не менее важной. Глава региона ставил перед собой задачу показать муниципалитетам, что времена междоусобных войн закончились. Несмотря на то, что Дегтярев член ЛДПР, он не собирается продолжать политику продвижения интересов конкретной партии, а все-таки берет на себя роль арбитра во взаимоотношениях с местными элитами», – указывает автор сообщения.

По мнению канала, врио главы региона пытался показать, что в Хабаровском крае закончились «времена разделения на «своих» и «чужих».

«Разборы полетов будут проводится лишь в случае реальных промахов со стороны муниципальных чиновников. Остальные вопросы должны решаться в рабочем режиме без лишней паники и публичного шума», – отмечается в сообщении.

«Дегтярев делает все абсолютно верно, лично посещая районы. У нас нет двух одинаковых районов, двух одинаковых городов – у всех свои проблемы, свой уровень развития, социальной напряженности. Ознакомиться сними ними лично – отличная идея, поскольку любая информация, полученная на месте, всегда лучше отчетов, которые напишут главы», – заявил «Комсомольской правде» эксперт в области политического управления Евгений Чадаев.

За полтора месяца работы Дегтярев лично посетил 13 муниципальных районов и город Комсомольск. Поговорил с местными жителями, посмотрел, как они живут, познакомившись с главами, а также проблемами на территориях.

«Уже сформировались определенные оценки деятельности органов власти на местах, – подчеркнул врио губернатора. – Прежде всего, с точки зрения жителей края. Из регионального бюджета выделяются серьезные суммы на выравнивание бюджетной обеспеченности. В 2020 предусмотрено свыше 35 млрд рублей. Основной «оценщик» нашей деятельности – это народ. А я вижу, что люди уезжают из районов».

Дегтярев уверен, что проблемы в районах существуют, и не всегда работа в районах выполняется качественно, но «худой мир лучше доброй ссоры», и для того, чтобы развиваться, придется действовать сообща. Сейчас затяжной конфликт между краевой властью и муниципалитетами постепенно уходит в прошлое, отмечает издание Даже с главой Хабаровска Михаилу Дегтяреву удалось найти общий язык, устранив давний антагонизм между единороссом-мэром и краевой властью, сформированной преимущественно из членов ЛДПР.

«Я с большим уважением отношусь к вашей работе, – отметил Михаил Дегтярев. – В каждом муниципальном районе очень много проблем. Людям не важно, какая власть – федеральная, региональная или муниципальная. Им хочется, чтобы их проблемы решались. И мы это будем делать. Каждый день, каждый на своем месте, но сообща. Для оперативного решения вопросов всем главам муниципальных районов я дам номер моего мобильного. Мы должны быть на постоянной связи.

К тому же, по мнению Дегтярева, необходимо активнее включать в работу общественность. Сами люди должны учувствовать в приемке объектов, расставлять приоритеты строительства. В качестве примера была отмечена программа поддержки местных инициатив и территориальные общественные самоуправления (ТОС). Что касается проектов ТОС, то Михаил Дегтярев предложил в следующем году увеличить их финансирование и пересмотреть долю участия муниципалитетов в программе поддержки местных инициатив.

Еще один пример работы с активными гражданами – народный совет, недавно созданный врио губернатора в регионе. Как отметил Михаил Дегтярев, интерес к этому органу проявляют не только жители крупных городов Хабаровского края, но и жители самых отдаленных поселков. Поступило уже более 300 обращений на включение в состав совета. Первое его заседание состоится уже в октябре.

Готовность врио губернатора включаться в решение проблем отдельных территорий беспрецедентна для Хабаровского края, считает политолог Даниил Ермилов.

«Это хороший и правильный жест со стороны врио губернатора. Ведь в действительности многие проблемы муниципалитеты не в состоянии решить без участия региональной власти – так устроены законодательство и бюджетная система. Поэтому очень важна коммуникация между этими уровнями власти, их конструктивные взаимодействия. Михаил Дегтярев демонстрирует принципиально иной подход в выстраивании отношений с муниципалитетами – он действует системно, стратегически, консолидируя усилия муниципальных и региональных властей. Это дает надежду на то, что регион наконец-то избавится от тех проблем, решить которые не позволяли застарелые межэлитные конфликты на местах», – заявил политолог изданию «Восток медиа».