Кремль выступил против политизации вакцины от COVID

Россия негативно относится к попыткам придать политическую окраску вопросам по разработке вакцины от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.

«Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, нет ли опасений у России по поводу своей вакцины от коронавируса после критики о поспешности и приостановки испытаний вакцины AstraZeneca.

Он подчеркнул, что «российские ученые продвинулись очень далеко».

По его словам, президент России Владимир Путин сам расскажет о том, будет ли он прививаться от коронавируса, когда и если сочтет это необходимым.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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