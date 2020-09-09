Россия ответила на призыв G7 расследовать ситуацию с Навальным

Россия настойчиво добивается от Германии данных о медицинском обследовании блогера Алексея Навального, отсутствие информации не позволяет задействовать все механизмы для установления обстоятельств произошедшего, сообщили в МИД России.

«В связи с демаршем стран-участниц «Группы семи» по «делу А. Навального» заявляем. Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования А. Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований, в соответствии с официальным запросом генпрокуратуры России об оказании правовой помощи от 27 августа 2020 г», – сообщается на сайте ведомства.

В российском МИД уточнили, что Германия до сих пор не сочла возможным оперативно и конструктивно отреагировать на обращения российской стороны.

«Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию», – говорится в комментарии.

Ведомство подчеркивает, что основной задачей дезинформационной кампании, которую развернули вокруг ситуации с Навальным, является «мобилизация санкционных настроений».

В МИД добавили, что при отсутствии данных по «делу Навального» от ФРГ «нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает».

«Отсутствие вышеупомянутой информации (о медицинском обследовании Навального) не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего», – говорится в комментарии ведомства.

Отмечается, что российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения данных о состоянии Навального, однако ФРГ тормозит этот процесс.

Ранее руководители внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) призвали Россию привлечь к ответственности виновных в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель выступила с утверждением, что Навальный якобы был отравлен.

Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок». Об этом же заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. Он также указал, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было подтверждений гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы отравлением Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.