Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов решили вернуться в Минск

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков заявил, что он и его соратник Иван Кравцов планируют вернуться в Минск, пока они будут проводить встречи в Киеве.

«Конечно, у нас есть планы вернуться в Белоруссию... Мы сейчас пытаемся скоординироваться с нашими ребятами, которые находятся в Минске, мы с ними на постоянной связи, и сейчас у нас будут несколько встреч с теми ребятами, которые нам помогают здесь, в Киеве. После этого мы будем связываться с нашими другими командами, которые работают в других городах. После этого в течение, скорее всего, двух недель мы будем планировать наше возвращение обратно в Минск, потому что именно там мы наиболее эффективны, там находится наша основная команда, с которой мы работали, и это то место, где мы хотим находиться», – передает РИА «Новости» слова Родненкова.

В свою очередь Кравцов заявил, что их с Родненковым возвращение в Минск может быть небезопасным, но они будут к этому готовиться. «Я думаю это сильно небезопасно, но мы будем к этому готовиться», – сказал Кравцов.

Во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Мария Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков якобы покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана. Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что коллеги-оппозиционеры «выбросили» Колесникову из машины при пересечении белорусско-украинской границы.

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