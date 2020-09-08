Лукашенко объяснил свое появление с автоматом «порывом души»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его появление в президентской резиденции в военной форме и с автоматом в руках было «порывом души», сообщил корреспондент Первого канала Антон Верницкий, который участвовал в интервью с белорусским лидером.

«Спросили у него (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) об истории про появление его с автоматом, например. Он достаточно откровенно, как мне показалось, сказал: знаете, это был «порыв души», – сказал журналист в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, передает ТАСС.

Верницкий добавил, что, по словам Лукашенко, если бы тот был менее взведен, он бы не прибегнул к подобным действиям. Как пояснил президент Белоруссии, он показал, что никуда не уйдет и никому не отдаст страну.

«Как он сказал, я это показал и своим сторонникам, и своим противникам», – резюмировал журналист.

Напомним, 23 августа колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца Независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем автомат президенту Белоруссии.