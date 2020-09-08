Против свидетелей защиты Ефремова могут возбудить дело

Свидетелям со стороны защиты актера Михаила Ефремова возможно грозит уголовное дело за дачу ложных показаний, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На практике, если суд признает какие-либо из показаний ложными и отвергает их в качестве доказательств, то может быть возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

Он добавил, что в приговоре по делу эти факты выделяются в отдельную часть.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Суд пришел к выводу, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

В четверг Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.