В России анонсировали создание вертолетного двигателя нового поколения

Разработку перспективного вертолетного двигателя (ПДВ), который может быть использован на новом российском скоростном вертолете, планируется начать в 2021 году, заявил исполнительный директор предприятия-разработчика данной техники «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Ватагин.

«Конечно, мы занимаемся этим проектом, такая строчка есть даже в федеральном бюджете Минпромторга. Есть деньги в бюджете на 2021-2022 годы, и мы рассчитываем, что мы эти деньги получим однозначно и перспективный вертолетный двигатель будем создавать», – передает РИА «Новости» слова Ватагина.

Он рассказал также, что двигатель ТВ7-117СТ-01, предназначенный для нового российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300, получит сертификат типа в 2022 году.

«Мы рассчитываем, что первым в срок не позже 2022 года сертификат типа получит двигатель ТВ7-117СТ-01, а его военная версия, то есть ТВ7-117-СТ (для военно-транспортного самолёта Ил-112В) – попозже», – сказал Ватагин.

Он отметил, что до конца осени ожидается первый полет Ил-114-300. Руководитель «Климова» напомнил, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует ежегодно строить 12 таких самолетов. По его словам, Ил-114 будет востребован в патрульной авиации.

Ватагин отметил также, что перспективный российский палубный вертолет (ранее известен как «Минога») получит военную версию вертолетного двигателя ТВ7-117.

«Военная версия точно появится в проекте «Минога». Не исключаем, что требования будут меняться и двигатель может претерпеть достаточно серьезные изменения, но это однозначно будет уже военная версия двигателя ТВ7-117», – сказал Ватагин.

Говоря об испытаниях военной модификации этой силовой установки, директор «Климова» отметил, что военное ведомство поставило задачу повысить мощность двигателя до 3750 лошадиных сил.

«Это нужно для того, чтобы вертолет мог взлетать с ограниченной площадки, полностью загруженный на одном двигателе», – пояснил он.

По словам Ватагина, демонстратор технологий двигателя ВК-1600В, разрабатываемого на замену французской силовой установке, стоящей на новом российском вертолёте Ка-62, будет создан к началу 2021 года.

«Надеемся, что где-то через два месяца после того, как мы получим демонстратор ВК-650В (двигатель, создаваемый для вертолета Ка-226Т), у нас будет демонстратор ВК-1600В, то есть это начало следующего года», – сказал он.

Ватагин подчеркнул, что ВК-1600В является первым двигателем в истории предприятия, конструкторская документация для которого делается при помощи технологий PMI (Product Manufacturing Information, компьютерное моделирование техники), без бумажного чертежа.



Директор «Климова» отметил, что применение принципов PMI при выпуске документации и разработка рабочей конструкторской документации на предприятиях-изготовителях позволит сократить сроки освоения новых изделий. Это стало возможно за счет внедрения единой цифровой платформы разработки единой для всех предприятий ОДК.

Напомним, в октябре 2019 года Ватагин рассказал, что вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию.