В России анонсировали создание вертолетного двигателя нового поколения

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8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 08:21  |  vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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«Радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву

Подлинность записи до сих пор официально не подтверждена кадр из видео
И экспертное сообщество, и массовая аудитория вот уже несколько дней смеются над опубликованной в Белоруссии аудиозаписью, которая якобы должна доказать «фальсификацию дела Навального Западом». Однако было бы наивно думать, что Лукашенко рассчитывал всерьез помочь России в этом скандале. Эта пленка выполнила для Лукашенко совсем другие задачи. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Провокацию, направленную на ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию российских властей. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Россия и Китай столкнулись в США

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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    В России анонсировали создание вертолетного двигателя нового поколения

    8 сентября 2020, 08:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Разработку перспективного вертолетного двигателя (ПДВ), который может быть использован на новом российском скоростном вертолете, планируется начать в 2021 году, заявил исполнительный директор предприятия-разработчика данной техники «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Ватагин.

    «Конечно, мы занимаемся этим проектом, такая строчка есть даже в федеральном бюджете Минпромторга. Есть деньги в бюджете на 2021-2022 годы, и мы рассчитываем, что мы эти деньги получим однозначно и перспективный вертолетный двигатель будем создавать», – передает РИА «Новости» слова Ватагина.

    Он рассказал также, что двигатель ТВ7-117СТ-01, предназначенный для нового российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300, получит сертификат типа в 2022 году.

    «Мы рассчитываем, что первым в срок не позже 2022 года сертификат типа получит двигатель ТВ7-117СТ-01, а его военная версия, то есть ТВ7-117-СТ (для военно-транспортного самолёта Ил-112В) – попозже», – сказал Ватагин.

    Он отметил, что до конца осени ожидается первый полет Ил-114-300. Руководитель «Климова» напомнил, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует ежегодно строить 12 таких самолетов. По его словам, Ил-114 будет востребован в патрульной авиации.

    Ватагин отметил также, что перспективный российский палубный вертолет (ранее известен как «Минога») получит военную версию вертолетного двигателя ТВ7-117.

    «Военная версия точно появится в проекте «Минога». Не исключаем, что требования будут меняться и двигатель может претерпеть достаточно серьезные изменения, но это однозначно будет уже военная версия двигателя ТВ7-117», – сказал Ватагин.

    Говоря об испытаниях военной модификации этой силовой установки, директор «Климова» отметил, что военное ведомство поставило задачу повысить мощность двигателя до 3750 лошадиных сил.

    «Это нужно для того, чтобы вертолет мог взлетать с ограниченной площадки, полностью загруженный на одном двигателе», – пояснил он.

    По словам Ватагина, демонстратор технологий двигателя ВК-1600В, разрабатываемого на замену французской силовой установке, стоящей на новом российском вертолёте Ка-62, будет создан к началу 2021 года.

    «Надеемся, что где-то через два месяца после того, как мы получим демонстратор ВК-650В (двигатель, создаваемый для вертолета Ка-226Т), у нас будет демонстратор ВК-1600В, то есть это начало следующего года», – сказал он.

    Ватагин подчеркнул, что ВК-1600В является первым двигателем в истории предприятия, конструкторская документация для которого делается при помощи технологий PMI (Product Manufacturing Information, компьютерное моделирование техники), без бумажного чертежа.

    Директор «Климова» отметил, что применение принципов PMI при выпуске документации и разработка рабочей конструкторской документации на предприятиях-изготовителях позволит сократить сроки освоения новых изделий. Это стало возможно за счет внедрения единой цифровой платформы разработки единой для всех предприятий ОДК.

    Напомним, в октябре 2019 года Ватагин рассказал, что вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию.


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