Турция заявила об «истерике» у Макрона из-за поражения Хафтара Мужчина во Франции взорвал дом, пытаясь убить муху 7 сентября 2020, 18:10 Текст: Ксения Панькова

Пожилой француз взорвал собственный дом, пытаясь убить муху электрической мухоловкой, сообщает Sud Ouest. Как сообщает издание, 82-летний житель Франции попытался убить насекомое электрической мухоловкой, но из-за неисправности газового баллона в частном доме пенсионера произошла утечка газа, и искра от мухоловки спровоцировала взрыв, передает РИА «Новости». Мужчина получил легкий ожег руки, а его дом теперь непригоден для проживания из-за обрушения потолка. Ранее сообщалось, что Великобритания подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей.

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