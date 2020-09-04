На Британию напали 200 млрд немецких «пьяных» ос

Великобритания подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей.

Как сообщает Daily Star, появление насекомых связано с теплой весной и жарким летом. Эксперты отмечают, что ос также привлекло обилие пищи, в виде забродивших фруктов и теперь вокруг летает около 200 млрд этих особей. Вдобавок к этому существует около 250 млрд «обычных» ос.

Глава британской компании по борьбе с вредителями Пол Бейтс посоветовал жителям Великобритании остерегаться этих насекомых, поскольку их укусы очень болезненны. По его словам, сейчас наступает их пик активности, так как матки в середине августа закончили откладывать яйца, а это значит, что многие осы покидают ульи.

«Лучшее, чему можно научить кого-либо – не размахивать бешено руками перед осами, поскольку это говорит о том, что они подвергаются нападению», – посоветовал эксперт.

В 2018 году пчелы напали на пассажиров лайнера во Внуково.