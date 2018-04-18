Пчелы напали на пассажиров лайнера во Внуково

Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера во Внуково, в результате насекомые проникли в салон; пассажиров эвакуировали.

Лайнер должен был следовать из Москвы в Симферополь, сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы сообщают, что насекомые вели себя агрессивно, нападали на людей.

В ближайшее время перевозчик предоставит эвакуированным пассажирам новый рейс.