Жителям Иркутской области выдали жилищные сертификаты после вмешательства Кобзева

Жителям поселка Октябрьский в Чунском районе выдали жилищные сертификаты за поврежденное в 2019 году при наводнении имущество после того, как в ситуацию вмешался врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Спустя более года после паводка в 2019 году жители поселка Октябрьский получили жилищные сертификаты. На невозможность воспользоваться законным правом жители региона пожаловались врио губернатора три недели назад, когда глава региона был там с рабочим визитом, передает агентство «ИркСиб».

По словам местных жителей, глава муниципального образования бездействовал в решении важнейшего для жителей вопроса.

После этого Кобзев попросил прокуратуру разобраться в ситуации, и в понедельник, 7 сентября, жители получили сертификаты. Врио губернатора поздравил жителей Октябрьского по телефону.

Глава региона напомнил, что жители должны были получить сертификаты уже давно, но глава образования Игорь Байков не шел навстречу своим согражданам.

«Все решения суда в вашу пользу, администрация Октябрьского муниципального образования не оспаривала эти решения. К сожалению, не все должностные лица понимают, что мы живем в правовом государстве и решения суда необходимо исполнять. И сегодня мы вручаем вам ваши свидетельства, и хочется, чтобы в вашей жизни не было наводнений, не было непонимания должностных лиц. Потому что главы наши, в первую очередь, призваны решать проблемы», – отметил в разговоре Кобзев.

Вопрос по остальным жителям, которые пострадали от наводнения, но были вынуждены отстаивать свои права в суде, решается.

Напомним, в 2019 году в Иркутской области произошло наводнение. Было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек.