Эксперт объяснил подоплеку антисербских протестов в Черногории

«Выступления против власти понятны, потому что черногорцы 30 лет терпели Джукановича. А вот акции в его защиту – это лишь игра, которая ничем не закончится», – заявил газете ВЗГЛЯД балканист Вадим Самодуров. Так он прокомментировал протесты в Черногории, где тысячи человек митинговали против просербски настроенной оппозиции, победившей на выборах в парламент.

«Президент Черногории Мило Джуканович пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, – сказал Вадим Самодуров. – После признания результатов выборов мировым сообществом, руководству Черногории пришлось смириться с очевидным проигрышем».

По словам эксперта, срок президентских полномочий Джукановича истекает в 2023 году, и до этого времени он либо будет оставаться «хромой уткой», либо уйдет в отставку. «В этой ситуации президенту Черногории нужно создать видимость того, что у него есть хотя бы минимальный уровень поддержки со стороны населения», – отметил собеседник.

«Я думаю, Джуканович руководствуется примером Александра Лукашенко, пытаясь организовать шоу в свою поддержку. Но я не уверен в том, что воскресная акция может иметь какие-то последствия. По независимым оценкам, в ней приняло участие не более 10 тысяч человек. Митинг продолжался всего полтора часа, после чего протестующие разошлись», – рассказал Самодуров.

Балканист также отметил, что черногорцы достаточно инертный народ, и чтобы их раскачать – нужно приложить очень серьезные усилия. «Поэтому выступления против власти понятны – черногорцы 30 лет терпели Джукановича. А вот акции в его защиту – это лишь игра, которая, скорее всего, ничем не закончится», – заключил эксперт.

Накануне в разных городах Черногории десятки тысяч человек вышли на акции протеста – через неделю после выборов, на которых, по предварительным данным, три оппозиционных и просербски настроенных альянса получают большинство. «С нас хватило «свобод» четников», – заявил один из участников акции, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что четниками называли себя сербские партизаны во время Второй мировой войны, а также сербские националистические формирования в вооруженных конфликтах в Югославии в середине 1990-х годов.

Ранее правившая больше 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПС) в Черногории признала поражение на прошедших парламентских выборах.

Президент Черногории Мило Джуканович и его Демократическая партия социалистов согласились с результатами парламентских выборов и решили продолжить работу «с оппозиционных кресел».

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов. Также власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.