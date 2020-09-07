Эксперт объяснил подоплеку антисербских протестов в Черногории

Взгляд
7 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Как советская подлодка отомстила США за позорный «удар по Камчатке»

Американские авианосцы готовили имитацию авиаудара по Камчатке U.S. Navy/wikimedia.org
И США, и Россия все больше наращивают интенсивность военных учений, в том числе вблизи территорий друг друга. В какой-то мере это даже напоминает исключительные по накалу события советского времени. Тогда американцам удалось даже организовать условный удар по советской территории, но и США тоже получили от ВМФ СССР щелчок по носу. Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
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Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»

Сергей Лукьяненко, писатель
Все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Тайга. Раннее утро. Медведь в ушанке выходит на пригорок. В задумчивости почесывая боеголовку, смотрит в небо. В кроваво-красном восходе летит самолет. Медведь сплевывает на траву махорку, отдает честь пилотам, опускается на четвереньки и уходит в тайгу. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

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Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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    Эксперт объяснил подоплеку антисербских протестов в Черногории

       7 сентября 2020, 12:32
    Фото: BORIS PEJOVIC/EPA/ТАСС
    Текст: Иван Абакумов

    «Выступления против власти понятны, потому что черногорцы 30 лет терпели Джукановича. А вот акции в его защиту – это лишь игра, которая ничем не закончится», – заявил газете ВЗГЛЯД балканист Вадим Самодуров. Так он прокомментировал протесты в Черногории, где тысячи человек митинговали против просербски настроенной оппозиции, победившей на выборах в парламент.

    «Президент Черногории Мило Джуканович пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, – сказал Вадим Самодуров. – После признания результатов выборов мировым сообществом, руководству Черногории пришлось смириться с очевидным проигрышем».

    По словам эксперта, срок президентских полномочий Джукановича истекает в 2023 году, и до этого времени он либо будет оставаться «хромой уткой», либо уйдет в отставку. «В этой ситуации президенту Черногории нужно создать видимость того, что у него есть хотя бы минимальный уровень поддержки со стороны населения», – отметил собеседник.

    «Я думаю, Джуканович руководствуется примером Александра Лукашенко, пытаясь организовать шоу в свою поддержку. Но я не уверен в том, что воскресная акция может иметь какие-то последствия. По независимым оценкам, в ней приняло участие не более 10 тысяч человек. Митинг продолжался всего полтора часа, после чего протестующие разошлись», – рассказал Самодуров.

    Балканист также отметил, что черногорцы достаточно инертный народ, и чтобы их раскачать – нужно приложить очень серьезные усилия. «Поэтому выступления против власти понятны – черногорцы 30 лет терпели Джукановича. А вот акции в его защиту – это лишь игра, которая, скорее всего, ничем не закончится», – заключил эксперт.

    Накануне в разных городах Черногории десятки тысяч человек вышли на акции протеста – через неделю после выборов, на которых, по предварительным данным, три оппозиционных и просербски настроенных альянса получают большинство. «С нас хватило «свобод» четников», – заявил один из участников акции, передает Deutsche Welle

    Отмечается, что четниками называли себя сербские партизаны во время Второй мировой войны, а также сербские националистические формирования в вооруженных конфликтах в Югославии в середине 1990-х годов.

    Ранее правившая больше 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПС) в Черногории признала поражение на прошедших парламентских выборах.

    Президент Черногории Мило Джуканович и его Демократическая партия социалистов согласились с результатами парламентских выборов и решили продолжить работу «с оппозиционных кресел». 

    Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов. Также власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.


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