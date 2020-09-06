Российский самолет МЧС прибыл в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи

Самолет МЧС России прилетел в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи, сообщил в воскресенье представитель посольства России в этом государстве.

«Самолет приземлился в аэропорту зимбабвийской столицы Хараре, идут работы по разгрузке гуманитарной помощи», – передает ТАСС его слова.

Отмечается, что на данный момент в Зимбабве выявлено 6 тыс. 837 случаев коронавируса, умерли 206 человек.

Ранее сообщалось, что 5 сентября самолетом Ил-76 МЧС России была доставлена гуманитарная помощь населению Центральноафриканской Республики, Республики Конго и Республики Зимбабве. Россия направила средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства. Общий объем средств – 25 тонн.

Напомним, Россия оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).

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