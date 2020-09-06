Экс-юрист Трампа объяснил его восхищение Путиным

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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«Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

Александр Лукашенко показал, как нужно побеждать в информационной войне Михаил Метцель/ТАСС
Слив записи переговоров представителей польских и немецких спецслужб о ситуации с блогером Навальным и протестах в Белоруссии озадачил наблюдателей. Одни называют разговор монтажом, другие считают подлинным. С технической точки зрения осуществить такой перехват для белорусского КГБ не составляет труда. Если верить содержанию записи, получается, что информационную войну против Москвы и Минска ведут одни и те же силы. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как Трамп заставил Косово пойти на уступки Сербии

Лидеры Косово и Сербии были вынуждены сесть по разные стороны стола президента США White House/Global Look Press
Президент Трамп совершил совершенно немыслимое с дипломатической точки зрения – заставил Сербию и Косово подписать совместное соглашение. На какие уступки пришлось пойти и сербам, и косоварам, кто в большей степени выиграл от этих договоренностей, почему в них неожиданно оказался замешан Израиль – и как происходящее стоит воспринимать России? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему Николай II не стал Петром Великим

Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...
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«Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока – 2». Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
  • Очной

  • Дистанционной

  • Смешанной очно-дистанционной
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    Экс-юрист Трампа объяснил его восхищение Путиным

       6 сентября 2020, 07:24
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Бывший юрист президента США Майкл Коэн рассказал, почему глава американского государства Дональд Трамп восхищается российским лидером Владимиром Путиным.

    Как сообщает Washington Post, «Коэн пишет, что причина, по которой Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным, проще, чем думают многие критики». По словам Коэна, президенту США понравилось, что Путин «взял под свое руководство целую страну и управляет ею», как сам Трамп управляет Trump Organization.

    Коэн заявил, что в 2016 году Трамп, который очень ценит деньги, ошибочно считал президента России «богатейшим человеком в мире», передает ТАСС.

    Бывший юрист президента США, комментируя слухи о «сговоре» Трампа и Москвы, заявил, что «на самом деле было совпадение интересов» – «навредить Хиллари Клинтон любым возможным способом». При этом идея вмешательства в выборы, по словам экс-адвоката, «не вызывала абсолютно никакого беспокойства» у Трампа.

    В Белом доме назвали заявления Коэна не соответствующими действительности. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Коэн – «посрамивший свою честь уголовник», который лишен лицензии адвоката.

    Напомним, Коэн опубликовал предисловие своей книги и обещал рассказать, как американский лидер жульничал на президентских выборах при помощи России.

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