Экс-адвокат Трампа обещал рассказать в книге о «сговоре с Россией»

Взгляд
14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 08:30  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Усолье-Сибирское как бомба федерального значения

Территория химкомбината «Усольехимпром». Подготовка работ по обеззараживанию железнодорожной цистерны с токсичными отходами Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Иркутская область за многие годы превратилась в зону природных и техногенных катаклизмов. Но едва ли не основной катаклизм, с которым столкнулся и. о. губернатора Игорь Кобзев, – дефицит прямого диалога между властью и людьми. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД увидел, как затяжная экологическая катастрофа на заброшенном комбинате «Усольехимпром» объединила федеральный центр, Росатом, руководство региона и военных для спасения жителей сибирского города. Подробности...
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Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...
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Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 6 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
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Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Экс-адвокат Трампа обещал рассказать в книге о «сговоре с Россией»

    14 августа 2020, 07:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и обещал рассказать, как американский лидер жульничал на президентских выборах при помощи России.

    «Половине американцев казалось, что Трамп, по сути, был контролируемым Россией обманщиком, который при помощи лжи проложил свой путь в Белый дом; другой половине, сторонникам Трампа, казалось, что весь скандал с Россией был охотой на ведьм, придуманной демократами... Обе стороны ошибались», – передает РИА «Новости» слова Коэна в предисловии к его воспоминаниям «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа».

    «Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких изощренных методов, какими представляли себе его очернители. Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России, что вы узнаете на этих страницах, потому что делать все – я имею в виду прямо все –, чтобы «выиграть» всегда было его моделью ведения дел и образом жизни», – говорится в предисловии.

    Книга бывшего адвоката Трампа должна выйти 8 сентября.

    Напомним, в июне в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.

    СМИ также публиковали выдержки из книги племянницы президента США Мэри Трамп «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

    Автор книги называет Трампа «социопатом». По ее словам, «гордыня и невежество» Трампа угрожают США, а эго президента «очень хрупкое и нуждается в постоянной подпитке».

    Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сказала, что книга содержит «смехотворные и абсурдные утверждения». По ее словам, заявления Мэри «не имеют абсолютно никакого отношения к правде». 

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