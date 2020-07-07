Белый дом назвал заявления племянницы Трампа смехотворными

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни прокомментировала скандальную книгу племянницы президента США Мэри Трамп.

По словам Макинэни, книга содержит «смехотворные и абсурдные утверждения». По ее словам, заявления Мэри Трамп «не имеют абсолютно никакого отношения к правде».

В Белого доме заявили, что «еще не видели книгу, но эта книга наполнена измышлениями», передает ТАСС.

Напомним, New York Times опубликовала выдержки из книги «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

Суд в США временно запретил издавать книгу.ъ

Daily Beast пишет, что в книге Мэри Трамп обвиняет Дональда и Фреда Трампов в причастности к смерти ее отца – Фреда Трампа-младшего.

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