Лукашенко заявил о пользе договоренностей с Россией для экономики Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договоренности и межправительственные консультации с Россией дают положительный результат для белорусской экономики.

«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», – передает БелТА слова Лукашенко.

При этом президент республики отметил, что экономическая стабильность является главной задачей и главной проблемой для властей страны.

«Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики – тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», – подчеркнул белорусский лидер на совещании с членами Совета безопасности страны в субботу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Кроме того, премьер Белоруссии Роман Головченко говорил, что рассчитывает поговорить о развитии Союза Белоруссии и Россией.