На очередной митинг в Хабаровске вышли около 1 тыс. человек

В Хабаровске прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей.

«На площадь Ленина вышла едва ли тысяча человек. Требования у митингующих остаются прежними», – говорится в сообщении на сайте администрации города Хабаровска.

В администрации столицы Хабаровского края напомнили, что проведение акций является несанкционированным, поэтому правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка.

За период с 11 июля в крае зарегистрировано 4126 административных правонарушений, совершенных участниками «автопробегов». В отношении участников несанкционированных митингов сотрудниками органов внутренних дел региона составлено 173 протокола об административных правонарушениях, судом рассмотрен 151 материал, 22 человека арестованы.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты краевой законодательной думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца.

3 сентября Басманный суд Москвы продлил срок ареста Фургалу еще на три месяца. В тот же день Следственный комитет России продлил срок следствия по делу Фургала до 8 февраля 2021 года. Днем ранее появились сведения, что СК России предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори.