Эксперт: США используют небо Украины для изучения потенциального театра военных действий

Основное предназначение американских бомбардировщиков B-52H Stratofortress – нанесение ядерных ударов крылатыми ракетами. Мы расцениваем инцидент как изучение Вашингтоном потенциального театра военных действий, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя пролет двух американских бомбардировщика близ границ Крыма.

«Мы также расцениваем этот полет как враждебный акт как со стороны и США, так и Украины, открывшей свое воздушное пространство для американских бомбардировщиков, – сказал член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко. – Стоит напомнить, что у самой Украины ВВС как организованной силы не существует. Киев – вассал Вашингтона, и американцы используют украинское воздушное пространство для решения собственных военных задач».

Крым сегодня прикрыт зенитно-ракетными системами большой дальности С-400, а наиболее важные объекты, такие как мост через Керченский пролив, база Черноморского флота в Севастополе, другие важные административные, промышленные и оборонные объекты – комплексами противовоздушной обороны «последнего рубежа» Тор-М2, отлично показавшими себя в Сирии при обороне авиабазы Хмеймим, добавил эксперт.

«Тор-М2 стопроцентно гарантирует уничтожение любых атакующих целей. Вместе с С-400 этот комплекс надежно обеспечивает противовоздушную оборону южных рубежей России – и Крыма в частности. Тем не менее, систему ПВО на юге надо усиливать, чтобы спать спокойно», – заключил Коротченко.

Ранее в пятницу стало известно о том, что два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress поднялись в воздух с британской базы Фейрфорд, пролетели над Нидерландами, Германией и Польшей, затем вошли в воздушное пространство Украины и взяли курс на Крым. Об этом передало РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговые ресурсы. Бомбардировщики приблизились на 53 километра к границе полуострова.

Одновременно со стороны Черного моря к российской границе подлетели еще три разведывательных борта: американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1.

В августе в Сети было опубликовано видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского бомбардировщика B-52H, летевшего над Черным морем. Командование ВВС США охарактеризовало перехват своего бомбардировщика как «непрофессиональное и небезопасное».