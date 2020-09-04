Женщина напала на детей с арматурой в красноярской школе

В Красноярске в школу ворвалась женщина с арматурой, сообщили СМИ.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «ТВК Красноярк», инцидент произошел в школе № 69. Очевидцы запечатлели на видео, как сидящая на лавочке в холле учебного заведения женщина выкрикивает ругательства в адрес детей.

По словам свидетелей, в пакете у нее была арматура, которой она ударила двух детей. Директор вместе с учителями попытался задержать напавшую, но она вырвалась и скрылась.

Родители учащихся рассказали, что кнопка вызова полиции у охраны сработала лишь с третьего раза. Их также возмутило, что посторонний человек смог пройти через турникет, хотя даже родители вынуждены ждать детей на улице.

Представители властей и правоохранительных органов пока не комментировали ситуацию.