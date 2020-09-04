Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал власти к диалогу

Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал действующие власти республики освободить задержанных членов объединения и перейти к диалогу.

«Диалог – это единственно правильное решение в сложившейся ситуации и единственный возможный выход из политического кризиса. А значит, [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко следовало бы не набирать новых политзаключенных, а освобождать уже имеющихся и начинать диалог. Нужно уходить с тропы войны на тропу мирных переговоров. Пока не поздно», – говорится в Telegram-канале Координационного совета оппозиции.

Координационный совет потребовал от властей республики «остановить давление», подчеркнув, что продолжает работу. «Надеяться, что, арестовав лидеров, удастся остановить протесты, – это (...) еще больше злить людей», – отмечается в заявлении.

В Координационном совете призвали «к диалогу и разрешению реально назревших конфликтов и угроз», добавив, что «аресты, уголовные дела, шельмование и запугивание недовольных – это все сигналы войны».

Накануне суд Центрального района Минска арестовал члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову на 15 суток за проведение несогласованного массового мероприятия.

В тот же день суд продлил на 15 суток административный арест члену президиума белорусского Координационного совета оппозиции Сергею Дылевскому за проведение несанкционированного массового мероприятия 23 августа. Также суд назначил 10 суток административного ареста белорусскому телеведущему Денису Дудинскому.

Напомним, 24 августа исполнительный директор координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков сообщил о задержании в Минске двух членов президиума – Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. На следующий день суд Минска арестовал члена координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского на 10 суток за организацию несанкционированной акции. Тогда же член координационного совета Ольга Ковалькова была арестована на 10 суток.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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