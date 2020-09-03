Члена совета белорусской оппозиции Ковалькову арестовали на 15 суток

Суд Центрального района Минска назначил 15 суток административного ареста члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольге Ковальковой за проведение несогласованного массового мероприятия, сообщил ее адвокат Дмитрий Климович.

Климович сообщил, что «Ковальковой назначили 15 суток ареста по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка проведения мероприятия, совершенное повторно») за большой митинг 23 августа», передает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.

Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.