Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре – декабре 2020 года.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе») призыву на военную службу, в количестве 128 тыс. человек», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил правительству, властям на местах и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

«Федеральным министрам, руководителям федеральных служб и федеральных агентств обеспечить исполнение положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в отношении граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, принятых на службу (работу) в федеральные министерства, иные федеральные органы исполнительной власти и находящиеся в ведении федеральных министерств федеральные службы и федеральные агентства, а также на работу в организации, подведомственные соответствующим федеральным органам исполнительной власти», – говорится в документе.

Указ вступает в силу с момента подписания.