Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

Армянский премьер Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности страны для обсуждения дальнейших действий вооруженных сил Армении.

«В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и дальнейшими действиями армянских вооруженных сил», – цитирует сообщение правительства Армении РИА «Новости».

В заседании участвовали президент страны Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян, глава администрации премьера Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян.

Ранее посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил, что у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет формальной причины для вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Премьер Армении Никол Пашинян до этого заявлял, что Ереван пока не планирует обращаться в ОДКБ за помощью, поскольку армянская армия способна справиться с поставленными задачами самостоятельно.

В ходе раздельных переговоров с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана глава МИД Сергей Лавров предложил предоставить московскую площадку для проведения контактов по Карабаху.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе.

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