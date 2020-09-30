Путин отметил богатую историю студенческого спорта в России

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК. Фест». Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

«В нашей стране студенческий спорт имеет богатую историю и замечательные традиции. Мы по праву гордимся успехами и достижениями юных атлетов, той значимой ролью, которую играют студенческие спортивные клубы, другие объединения в продвижении в обществе, особенно среди молодежи, ценностей физической культуры и здорового образа жизни», – приводится текст телеграммы главы государства на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что «нынешний фестиваль «АССК.Фест», собравший в гостеприимной Казани большую, дружную команду талантливых, целеустремлённых юношей и девушек из многих регионов страны, пройдет на высокой творческой, соревновательной ноте, запомнится участникам насыщенной и разнообразной программой, атмосферой честной, конкурентной борьбы. Будет содействовать развитию массового студенческого спорта».

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест» проходит в Казани с 30 сентября по 4 октября.