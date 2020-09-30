В «Единой России» пообещали законодательно обеспечить предложения президента по защите леса

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30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе

Артиллерия активно применяется обеими сторонами конфликта ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE/
Reuters
Три дня новых азербайджано-армянских столкновений в Нагорном Карабахе позволяют подвести некоторые итоги. Уже можно констатировать, что, несмотря на все бравурные заявления, планы масштабного наступления Азербайджана на Карабах сорваны. Почему более оснащенная и подготовленная армия Баку не смогла организовать «блицкриг» и отбить у Еревана вожделенный Степанакерт? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

Елена Кондратьева, журналист
Требуется, вероятно, новый общественный консенсус, при котором все стороны согласятся приравнять политические убеждения к национальности или вероисповеданию. И тогда известный тезис, что нет плохих или хороших наций, а есть плохие и хорошие люди, расширится до понимания, что нет хороших или плохих либералов, патриотов или коммунистов. Подробности...

Как «Новичок» рождает цензуру

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Думать по поводу дела Алексея Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Его отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Макрон отомстил Лукашенко

Обсуждение: 11 комментариев

Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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    В «Единой России» пообещали законодательно обеспечить предложения президента по защите леса

    30 сентября 2020, 16:46

    Текст: Елизавета Булкина

    «Единая Россия» представит в Госдуму пакет поправок в Лесной кодекс и другие законы, чтобы избавить лесное хозяйство от «серых» схем, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин акцентировал внимание на незаконных вырубках леса и контрабанде древесины за рубеж. «Проблема стоит достаточно остро, и до сих пор ее не удается решить, несмотря на все усилия по охране лесов. Не хватает людей, не хватает ресурсов. Очевидно, что оперативных мер тут недостаточно – необходим системный подход, чтобы навести наконец порядок в этой отрасли, покончить с криминальными схемами», – приводятся слова Турчака на сайте ER.RU.

    Секретарь генсовета партии добавил, что глава государства говорил о таких мерах, как эффективная вертикаль управления, жесткая декриминализация, цифровизация отрасли и внедрение единой системы учета. По его словам, все они призваны избавить лесное хозяйство от «серых» схем, сделать его более прозрачным и эффективным. «Единая Россия», в свою очередь, законодательно обеспечит их в самые короткие сроки.

    «У нас уже есть определенные наработки. Многие из прозвучавших сегодня предложений мы уже обсуждали с экспертами, правительством, профильными ведомствами. Поэтому уже в ближайшее время готовы представить в Госдуму пакет соответствующих поправок в Лесной кодекс и другие законы», – резюмировал Турчак.

    Ранее секретарь генсовета «Единой России» предложил создать систему космического мониторинга за лесами, усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами», устранить нехватку лесников, штат которых за последние годы был сокращен в сотни раз, «хотя бы на участках с высоким классом опасности». По мнению Турчака, необходимо повысить качество прогнозирования пожаров за счет учета опасности участков различных категорий, а не только анализа погодных условий в целом. Пока, по словам секретаря генсовета партии, эта работа ведется недостаточно эффективно, поэтому нужно оценить, достаточно ли у метеослужб в отдаленных территориях инфраструктуры для качественной оценки ситуации и прогноза. Также стоит разработать меры оперативного противопожарного реагирования, особенно в регионах, где идет массовая вырубка леса.

    Напомним, Путин заявил, что происходящее в лесном комплексе в России «ни в какие ворота не лезет», необходимо действовать широко и максимально решительно.


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