В «Единой России» пообещали законодательно обеспечить предложения президента по защите леса

«Единая Россия» представит в Госдуму пакет поправок в Лесной кодекс и другие законы, чтобы избавить лесное хозяйство от «серых» схем, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин акцентировал внимание на незаконных вырубках леса и контрабанде древесины за рубеж. «Проблема стоит достаточно остро, и до сих пор ее не удается решить, несмотря на все усилия по охране лесов. Не хватает людей, не хватает ресурсов. Очевидно, что оперативных мер тут недостаточно – необходим системный подход, чтобы навести наконец порядок в этой отрасли, покончить с криминальными схемами», – приводятся слова Турчака на сайте ER.RU.

Секретарь генсовета партии добавил, что глава государства говорил о таких мерах, как эффективная вертикаль управления, жесткая декриминализация, цифровизация отрасли и внедрение единой системы учета. По его словам, все они призваны избавить лесное хозяйство от «серых» схем, сделать его более прозрачным и эффективным. «Единая Россия», в свою очередь, законодательно обеспечит их в самые короткие сроки.

«У нас уже есть определенные наработки. Многие из прозвучавших сегодня предложений мы уже обсуждали с экспертами, правительством, профильными ведомствами. Поэтому уже в ближайшее время готовы представить в Госдуму пакет соответствующих поправок в Лесной кодекс и другие законы», – резюмировал Турчак.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» предложил создать систему космического мониторинга за лесами, усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами», устранить нехватку лесников, штат которых за последние годы был сокращен в сотни раз, «хотя бы на участках с высоким классом опасности». По мнению Турчака, необходимо повысить качество прогнозирования пожаров за счет учета опасности участков различных категорий, а не только анализа погодных условий в целом. Пока, по словам секретаря генсовета партии, эта работа ведется недостаточно эффективно, поэтому нужно оценить, достаточно ли у метеослужб в отдаленных территориях инфраструктуры для качественной оценки ситуации и прогноза. Также стоит разработать меры оперативного противопожарного реагирования, особенно в регионах, где идет массовая вырубка леса.

Напомним, Путин заявил, что происходящее в лесном комплексе в России «ни в какие ворота не лезет», необходимо действовать широко и максимально решительно.