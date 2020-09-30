Кремль прокомментировал введение двухнедельных каникул

Губернаторы принимают решения по борьбе с коронавирусом в рамках особых полномочий, им на месте виднее, следует ли отправлять школьников на двухнедельные каникулы по примеру Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну, понимаете, это же не Кремль должен видеть необходимость, видят ее и принимают соответствующие решения главы регионов в рамках тех особых полномочий, которыми они обладают... Каждому губернатору на месте виднее», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, видит ли Кремль необходимость в уходе всех школ регионов на двухнедельные каникулы, как это сделали в Москве.

Представитель Кремля отметил, что Собянин принял эффективные меры, установив для московских школьников двухнедельные каникулы. «Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и выработке всех методик», – сказал Песков.

Он также призвал россиян внимательнее относиться к собственному здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты, так как коронавирус на данный момент никуда из страны не делся.

«Первоочередным ведь является в данном случае, на фоне роста количества инфицированных, не введение каких-то запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта. Из первой волны, из начала этой основной волны коронавируса были вынесены необходимые уроки», – заявил Песков.

«И вы знаете, что благодаря титаническим усилиям и федерального правительства, и правительства регионов система здравоохранения страны полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, оснащена всем необходимым. Созданы запасы средств индивидуальной защиты. Вот это является главным ответом и реакцией на рост количества инфицированных», – сказал он.

По его словам, Кремль высоко оценивает подготовленность российской системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом, которая имеет первостепенное значение, нежели введение ограничений для граждан.

«Первоочередным является в данном случае на фоне роста количества инфицированных не введение каких-то запретов, а первоочередным является уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, «из первой волны, из начала основной волны коронавируса были вынесены необходимые уроки».

«Благодаря титаническим усилиям и федерального правительства, и правительств регионов система здравоохранения страны полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, оснащена всем необходимым, созданы запасы средств индивидуальной защиты», – подчеркнул он. По мнению представителя Кремля, «это является главным для ответа и для реакции на рост количества инфицированных». Песков добавил, что «наличие и выработка надежных протоколов для лечения заболевания позволяет уже более контролируемо осуществлять действия по борьбе с коронавирусом».

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса в 83 регионах», из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 176 286 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 958 257 человек, из них 5858 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 177 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 20 722 человека.

Накануне, 29 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8232. Таким образом, число новых случаев выросло на 249.

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