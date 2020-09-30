Наташа Королева объяснила причину мужских измен

Певица Наташа Королева объяснила, почему, на ее взгляд, некоторые мужчины решаются на измену.

Королева согласилась с точкой зрения, что в каждой паре самый тяжелый период наступает приблизительно в 40-50 лет, и именно в этот период мужья начинают заводить романы на стороне, передает «Московский комсомолец».

Певица привела в пример ситуацию, когда женщина испытывает кризис среднего возраста, а «муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня».

Однако, отмечает артистка, бывает и наоборот: женщина увядает рядом с мужчиной, который не встает с дивана, «у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется».

По словам Королевой, мужчины легко переживают подобный период: «На левачок сходил, и как бы поправил ситуацию».

Артистка уверена, что жены идут на измены реже, так как более трепетно относятся к понятию «семья» и домашнему очагу.

Ранее муж Королевой Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал видео, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. При этом он заявил, что все произошло под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали». Кроме того, соблазнившие его девушки якобы ограбили квартиру.

Позже Глушко удалил ролик.