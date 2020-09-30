Наташа Королева объяснила причину мужских измен

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30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Макрон использовал Тихановскую в личных целях

Во встрече с Тихановской Макрон увидел возможность усилить свое влияние в ЕС «Пул Первой»/Пресс-служба Светланы Тихановской
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела первую встречу с топ-политиком в лице Эммануэля Макрона. В ходе рандеву с президентом Франции она понадеялась на помощь Макрона в урегулировании белорусского кризиса. Но какую цель преследует Макрон, встречаясь с женщиной, за плечами которой нет ни политического опыта, ни власти? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Как «Новичок» рождает цензуру

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Думать по поводу дела Алексея Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Его отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует. Подробности...

Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...
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Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко

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Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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    Наташа Королева объяснила причину мужских измен

       30 сентября 2020, 12:59
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Певица Наташа Королева объяснила, почему, на ее взгляд, некоторые мужчины решаются на измену.

    Королева согласилась с точкой зрения, что в каждой паре самый тяжелый период наступает приблизительно в 40-50 лет, и именно в этот период мужья начинают заводить романы на стороне, передает «Московский комсомолец».

    Певица привела в пример ситуацию, когда женщина испытывает кризис среднего возраста, а «муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня».

    Однако, отмечает артистка, бывает и наоборот: женщина увядает рядом с мужчиной, который не встает с дивана, «у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется».

    По словам Королевой, мужчины легко переживают подобный период: «На левачок сходил, и как бы поправил ситуацию».

    Артистка уверена, что жены идут на измены реже, так как более трепетно относятся к понятию «семья» и домашнему очагу.

    Ранее муж Королевой Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал видео, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. При этом он заявил, что все произошло под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали». Кроме того, соблазнившие его девушки якобы ограбили квартиру.

    Позже Глушко удалил ролик.


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