Азербайджан заявил об обстреле города Тертер в Карабахе

Обстрел города Тертер из артиллерийских орудий начался утром с армянской стороны в зоне карабахского конфликта, имеются раненные, сообщило минобороны Азербайджана.

«30 сентября начиная с 08.00 (07.00 мск) часов утра подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По предварительным данным, гражданской инфраструктуре был нанесен ущерб, есть раненные.

Во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. Турция открестилась от атаки на армянский самолет.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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