Крупнейший бордель Европы обанкротился из-за пандемии

Крупнейший бордель Европы Pascha, который находится в Кельне, объявил о своем банкротстве из-за пандемии коронавируса.

«Это немыслимо, но во вторник я подал заявление о банкротстве в местный суд», – рассказал изданию Express управляющий директор Pascha Армин Лобшайд.

В заведении работают около 120 проституток и еще около 60 сотрудников, в том числе повара, парикмахеры, электрики, массажисты, уборщицы или охранники. Всем им необходимо платить зарплату, однако все средства борделя были исчерпаны.

Отрасль сильно пострадала от запрета проституции на фоне распространения коронавируса. Лобшейд поясняет, что этот запрет продлевают каждые две недели.

«Мы не можем так планировать. Мы могли бы предотвратить банкротство с помощью банков, если бы нам пообещали, что мы сможем открыться в начале следующего года. Потому что все в индустрии знают, что секс-бизнес продолжается, однако способом, который никому не понравится, а именно анонимно и в обход налоговой», – говорит Лобшейд.

Бордель был открыт в 1972 году, это был первый в Европе высотный публичный дом – 12 этажей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что немецкие проститутки заявили об «абсолютной катастрофе» из-за коронавируса.