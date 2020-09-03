Путин выразил готовность вместе с Китаем прилагать усилия для обеспечения стабильности в мире

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и Дня победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам выразил готовность вместе с Китаем прилагать условия, чтобы обеспечить глобальную стабильность, сообщила пресс-служба Кремля.

«Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества, унесшей десятки миллионов жизней. Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, ценой наибольших человеческих потерь сокрушили захватчиков», – передает ТАСС тексттелеграммы.

Как уточнили в Кремле, президент России выразил готовность «вместе с дружественным Китаем и впредь прилагать активные усилия в целях недопущения войн и конфликтов в мире, обеспечения глобальной стабильности и безопасности».

Напомним, ранее в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне заявил, что Китай готов объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.

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