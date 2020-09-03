Руководитель американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео объяснил исходящую от Китая опасность для США.

«Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)», – заявил госсекретарь в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о том, какая страна более опасна для США – Китай или Россия, передает ТАСС.

По его версии, «КПК наращивает вооруженные силы, она внедрилась в США так, как этого не сделала Россия».

Как полагает Помпео, из-за Китая в США были «уничтожены десятки тысяч рабочих мест». «Это неприемлемые действия. Президент [США Дональд] Трамп не позволит этому продолжаться», – подчеркнул госсекретарь.

Отвечая на вопрос о том, какое из трех государств – Россия, Китай или Иран – более настойчиво пытается вмешаться в электоральные процессы в США, Помпео сказал: «Я считаю, что это Китай». «Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные», – сказал глава американского внешнеполитического ведоства. Он далее пояснил, что речь идет о якобы имеющих место попытках «повлиять на США».

Накануне Россия и Китай призвали мир отказаться от мышления эпохи холодной войны.

Ранее глава Госдепартамента Майк Помпео сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

Напомним, в августе Помпео назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР», так как из-за серьезного экономического влияния сопротивляться Китаю в некотором отношении сложнее, чем Советском Союзу во время холодной войны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия потеряла статус главного противника США.

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