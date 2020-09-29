Названо условие допуска иностранных студентов в Россию

Иностранных студентов допустят к занятиям в российских университетах только после снятия ограничений на въезд в Россию, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Допуск иностранных студентов к очному обучению в Российской Федерации зависит от снятия ограничений на въезд в страну», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что на сегодняшний день сняты ограничения на въезд из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Республики Корея.

Ранее в пресс-службе мэра столицы сообщили, что обучение в московских школах и вузах остается в обычном очном режиме. Глава Министерства образования Валерий Фальков сообщил об отсутствии вспышек коронавируса в российских вузах.

Международное авиасообщение Россия постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Корея, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. Ранее стало известно, что Южная Осетия открыла границу с Россией в обычном режиме.