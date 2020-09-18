Глава Минобрнауки оценил эпидситуацию в вузах

Глава Министерства образования Валерий Фальков сообщил об отсутствии вспышек коронавируса в российских вузах.

«Ситуация в целом стабильная, хотя каждый день мы получаем информацию, что в отдельных вузах, конечно, есть случаи заболеваний (коронавирусом). У нас на данный момент нет вспышек ни в общежитиях, ни в учебных корпусах», – передает ТАСС слова Фалькова.

Подчеркивается, что с нового учебного года в российских вузах введен масочный режим.

Ранее стало известно о том, что Валерий Фальков раскритиковал идею обязать студентов платить за маски в вузах.

Напомним, Собянин заявил о возможном осложнении ситуации с COVID осенью из-за начала учебного года. В разных областях по всей России сотни школьных классов переведены на дистанционное обучение.