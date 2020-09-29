Цена барреля нефти Brent упала ниже 41 доллара

Падение мировых цен в ходе торгов вечером вторника, 29 сентября, ускорилось. Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 4,5% и составила 40,94 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов тоже обвалилась – на 4,53%, до 40,51 доллара, передает РИА «Новости».

Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 5,12%, до 38,52 доллара за баррель.

На нефтяной рынок вернулись опасения вокруг спроса на сырье. Распространение коронавируса поставило под угрозу восстановление и развитие мировой экономики.

Давление на котировки также оказали новости из Ливии. Как сообщают СМИ, Arabian Gulf Oil Co (Agoco) возобновила нефтедобычу на крупнейшем месторождении мощностью 200 тыс. баррелей в сутки после многомесячной блокады.

Накануне вечером нефть Brent поднималась выше 43 долларов.