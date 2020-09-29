Мать участницы «Детского Евровидения» ответила на обвинения в «несправедливой» победе

Мать представляющей Россию на «Детском Евровидении – 2020» 11-летней Софии Феськовой Александра Тютюнникова ответила на обвинения в якобы несправедливой победе ее дочери на конкурсе.

Тютюнникова отметила, что «София с пяти лет занимается вокалом, она очень много выступает в Петербурге на главных площадках», и «все, кто хоть немножко знает Софию, знают, какая она труженица», передает РИА «Новости».

«А тем, кто обрушил негатив на маленького ребенка, этим людям я могу сказать: «Бог вам судья». А мы будем идти по своему пути, и эта дорога далека от тех людей, которые оказывают такой прессинг на ребенка», – добавила мама победительницы.

Вместе с тем гендиректор «Академии Игоря Крутого» Стелла Хачанянц заявила, что травля Софии Феськовой в Сети совершенно недопустима. По ее словам, «с каждым годом мы прослеживаем тенденцию роста буллинга», но на конкурсе «должна быть какая-то культура общения, переходить эту границу недопустимо».

Также она опровергла измышления блогеров о том, что Феськова пела под фонограмму: «Естественно, конкурс живой, мы не имеем права включать фонограмму. И песня не была изменена, София предоставила на суд жюри две песни, и одна, которую порекомендовало жюри, вошла в конкурсную программу».

Ранее мать одного из конкурсантов отборочного тура конкурса «Детское Евровидение» Рутгера Гарехта обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования.

PR-менеджер академии Алена Мажарова рассказала, что лидером зрительского голосования на нацотборе был Рутгер Гарехт, но в финале голоса зрителей суммировались с голосами профессионального жюри, и после суммирования победила София Феськова.

Голосование проводилось по всем правилам Европейского вещательного союза. Финал международного конкурса «Детское Евровидение – 2020» пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.

Напомним, в 2019 году победителем «Детского Евровидения» стала представительница Польши Виктория Габор. Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место.

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