Эксперт оценил уровень информационной войны между Арменией и Азербайджаном

«В армяно-азербайджанском конфликте может сложиться комичная ситуация. Со слов пропагандистов обе армии в скором времени лишатся всей своей военной техники, вооружения и личного состава», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения из зоны боевых действий в Карабахе о десятках подбитых танков.

«Информация опережает некоторые события и направлена она на пропаганду, преследующую две задачи: во-первых, сказать своему населению, что броня крепка и танки наши быстры, а во-вторых, деморализовать врага, показать ему, что его армия проигрывает, а мы выигрываем», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Накануне в минобороны Азербайджана сообщили о прорыве обороны вооруженных сил Армении и об «освобождении от оккупации» нескольких сел близ границы с Ираном, контролируемых НКР. В ответ минобороны Нагорного Карабаха опровергло сообщения о занятии азербайджанцами этих шести населенных пунктов и назвало их «информационной провокацией азербайджанской пропагандистской машины».

С другой стороны, минобороны Армении распространило информацию об уничтожении 30 танков и другой бронетехники и около 200 солдат противника, что, в свою очередь не подтвердили в Азербайджане. В ответ азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники. Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов.

Сама по себе тактика сообщений в СМИ о масштабных потерях противника, активно применялась в прошлом веке, не исключая и Второй мировой войны, заметил Леонков. «Но в армяно-азербайджанском конфликте может сложиться комичная ситуация. Со слов пропагандистов обе армии в скором времени лишатся всей своей военной техники, вооружения и личного состава», – указал эксперт.

«Реальные же боевые действия легко начать, завершить заметно сложнее. Если вспомнить конфликт, который начался в 1988 году, то его удалось решить только на Минском саммите ОБСЕ, где три страны – Россия, Франция и США – смогли подписать так называемые Мадридские принципы, согласно которым и появился Нагорно-Карабахский анклав. Но это произошло намного позже. Когда завершится эта фаза – пока неясно, но то, что конфликт пытались поджечь несколько раз, очевидно каждому, кто интересовался проблемой», – добавил Леонков.

Обострение армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось накануне утром. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе. Армения в свою очередь объявила мобилизацию и военное положение.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с момента прекращения полномасштабного военного конфликта в 1994 году.