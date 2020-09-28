Грузинская оппозиция обвинила Азербайджан в посягательстве на христианские святыни Грузия закупила испанские беспилотники 28 сентября 2020, 12:06 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Министерство обороны Грузии закупило партию новых беспилотников у Испании, численность не уточняется, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Как заявило минобороны, глава ведомства Ираклий Гарибашвили посетил демонстрационные полеты на военной базе в Марнеули. По его словам, новые беспилотники позволят «усилить оборонные возможности Грузии». В минобороны отметили, что ведомством взят курс на получение нового вооружения и модернизации имеющегося. Беспилотники будут применены на учениях и при поисково-спасательных операциях, заявили в МО Грузии.

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