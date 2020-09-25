Назван срок начала эксперимента по маркировке пива

Весной 2021 года в России могут начать эксперимент по маркировке пива, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Я думаю, как нам поставил президент задачу и председатель правительства, мы должны внимательно посмотреть по всем направлениям», – сказал Мантуров, говоря о возможности маркировки других продуктов, передает ТАСС.

Он добавил, что от одной лишь неправильно завезенной и оформленной велопродукции бюджет недополучает 20 млрд рублей в год.

В начале сентября Мантуров во время совещания у президента Владимира Путина предложил распространить систему маркировки продукции на алкоголь и начать делать это с пива. По его словам, это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату.

Напомним, этикетки произведенной из виноматериалов алкогольной продукции промаркируют специальными знаками, которые помогут определить ее от сделанных из винограда спиртных напитков.

Вместе с тем российские производители пива не поддержали идею маркировки пива в России. По их мнению, дополнительные расходы в связи с маркировкой могут привести к росту цен в магазинах.