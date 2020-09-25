Грузинская оппозиция обвинила Азербайджан в посягательстве на христианские святыни

Лидер лейбористов Грузии Шалва Нателашвили, чья партия объединила всю оппозицию перед выборами в парламент 31 октября, обвинил соседний Азербайджан в присвоении грузинской христианской святыни – монастырского комплекса Давид-Гареджи на границе двух стран. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На монастырский комплекс претензии имеют как Грузия, так и Азербайджан.

Комментируя состоявшийся накануне визит в Тбилиси главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, во время которого стороны подтвердили стратегическое партнерство и готовность решать проблему комплекса за столом переговоров, оппозиционер потребовал вывести азербайджанские подразделения из Давид-Гареджи.

«Власти президента Азербайджана Ильхама Алиева в сговоре с председателем правящей «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили присвоили грузинский христианский комплекс мирового значения», – заявил Нателашвили в пятницу.

По его словам, азербайджанская сторона «оккупировала грузинский монастырский комплекс», поэтому до отвода азербайджанских сил никаких переговоров быть не может.

«У некоторых наших соседей нет морали, – заявил он. – Как они могут усомниться в том, что Давид-Гареджи является памятником грузинской культуры и символом христианства в регионе, нашим вторым Иерусалимом?».

«У [президента Азербайджана Ильхама] Алиева проснулся аппетит что-то отнять у нас», – заявил Нателашвили.

При этом он напомнил, что в свое время большевистские власти передали Азербайджану часть районов Грузии, и Тбилиси должен в ответ поставить этот вопрос.

Ранее лидер оппозиции говорил, что поднимет грузинский флаг над российской военной базой в Южной Осетии, а также предлагал разместить в Грузии военные базы США с ядерным оружием.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 километров. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса шестого века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану. Часть грузинского духовенства и гражданские активисты требуют полного контроля Грузии над Давид-Гареджи, что уже не нравится азербайджанской стороне.