Лидер грузинской оппозиции предложил разместить в стране базу США с ядерным оружием

Лидер лейбористов Грузии Шалва Нателашвили, чья партия объединила всю оппозицию перед выборами в парламент 31 октября, заявил о необходимости размещения в стране военной базы США «в случае продолжения российской оккупации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я – за стабилизацию отношений с Россией, но только после вывода Россией «оккупационных войск» из Абхазии и Южной Осетии и их возвращения в лоно матери-Грузии», – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, если же Россия не выведет «оккупационные войска», то после выборов оппозиция, придя к власти, «попросит США разместить здесь базы с ядерным, космическим оружием».

«И тогда уж пусть Москва пеняет на себя», – сказал политик, который на днях заявил о планах поднять грузинский флаг над военной базой РФ в Южной Осетии.

«Я не боюсь российских политиков, дипломатов и так далее. Вас боятся только рабы из ныне правящей в стране «Грузинской мечты», – сказал Шалва Нателашвили.

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