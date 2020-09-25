Крымские эксперты объяснили, как белорусский оппозиционер стал вице-мэром Ялты

Взгляд
25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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США репетируют новую «цветную революцию» на себе

Власти либеральных городов открыто опекают погромщиков Marcio Jose Sanchez/АР/ТАСС
В США возобновились массовые протесты с поджогами, погромами и уличными боями. Происходящее имеет признаки спланированных действий и будто бы организовывалось по методичке «цветных революций» – той самой, которую привыкли разоблачать на пространстве от Венесуэлы до Белоруссии. Единственный вопрос, возникающий в связи с этим: кто «дергает за ниточки» на сей раз, ведь дело происходит в самой Америке? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

Татьяна Жданок, латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
Чем шокировала резолюция Европарламента? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Крымские эксперты объяснили, как белорусский оппозиционер стал вице-мэром Ялты

       25 сентября 2020, 11:02
    Фото: yalta.rk.gov.ru
    Текст: Наталья Макарова

    «Либо мэр Ялты Имгрунт не знал о высказываниях вице-мэра Загорцева – хотя они были в открытом доступе. Либо мэр взял Загорцева по каким-то своим мотивам – и это он должен будет объяснить главе Крыма Аксенову», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя скандал в Ялте. Новый вице-мэр города открыто поддержал белорусскую оппозицию и обещал России «1941 год».

    «Вопрос надо адресовать мэру Ялты Ивану Имгрунту, который недавно взял Загорцева на должность вице-мэра. Ему следовало бы объяснить, почему он пригласил именно этого человека, тем более что Загорцев – гражданин Белоруссии. Либо мэр не знал о предыдущих высказываниях вице-мэра Загорцева – притом, эти высказывания находился в открытом доступе. Либо руководитель города взял Загорцева по каким-то своим мотивам – и это он должен будет объяснить главе Крыма Сергею Аксенову», – сказал политолог, замглавы Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

    Замруководителя городской администрации Ялты Загорцев, назначенный в нынешний понедельник, лишился своей должности за поддержку антиправительственных протестов в Белоруссии. Об отставке вице-мэра в пятницу сообщил региональному агентству Крыминформ глава администрации Ялты Имгрунт.

    Как сообщило издание «Коммерсант», бывший председатель Бобруйского горсовета, глава Смолевичского райисполкома Загорцев покинул свой пост в Белоруссии в марте этого года. В начале августа бывший белорусский чиновник, записан на видео обращение, в котором дословно говорилось:«Я горжусь своими детьми, которые пошли с первого дня на баррикады... Если можете, простите нас, наше поколение». Кроме того, Загорцев сказал: «Здесь много разговоров о российском следе... Сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами... Но если это россияне... если они придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, то – 1941–1945 год... Поверьте, встанет каждый белорус».

    «Дело даже не в том, что действующий вице-мэр поддерживает белорусскую оппозицию, а в том, что в подавлении протестующих могли участвовать российские силовики, – отметил Форманчук. – И, конечно, фраза о том, что если русские придут в Беларусь, то им «устроят сопротивление, как в 1941-1944 годах» является вопиюще возмутительной. Не имеет значения, идешь ты на госслужбу в России или не идешь, это просто недопустимо. Безусловно, было понятно возмущение депутата Госдумы Александра Хинштейна, и понятно решение главы республики Аксенова, который уволил Загорцева».

    Показательно, что власть региона учла возмущение простых граждан – ведь первыми на высказывания новоназначенного вице-мэра Ялты обратили внимание рядовые крымчане, отметил замглавы Общественной палаты республики. «Для жителей Крыма такие антироссийские заявления крайне болезненны, учитывая наше недавнее прошлое, 2014 год, когда мы приняли решение о возвращении в Россию, – подчеркнул Форманчук. – Если господин Загорцев относит себя к  оппозиции Александру Лукашенко (который, к слову, также как и оппозиция не признаёт воссоединение Крыма с Россией), вызывает не просто недоумение, а возмущение – он приехал в Крым, который Белоруссия не признала российским, и поступает здесь на госслужбу. За такие промахи, на мой взгляд, господин Имгрунт тоже достоин увольнения». 

    «Это не кадровый промах, это обычная история для нашей страны, когда при приеме на работу оцениваются личные качества человека. Загорцев с главой Ялты Иваном Имгрунтом знакомы многие годы, и у них дружеские отношения», –сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Владимир Джаралла.

    Менее всего, власти города беспокоило то, что на работу принят белорусский гражданин, отметил собеседник. «Договор о Союзном государстве действует, поэтому Загорцев без особых бюрократических процедур смог получить хорошую работу, – заметил Джаралла. – Мы видим перед собой сработавшую силу человеческих факторов. У нас человеческие моменты помогают в тех или иных вопросах, но в результате возможны и такие срывы, отметил собеседник».

    В администрации Ялты, по мнению Джараллы, надеялись, что если затянуть время, люди успокоятся, обо всем забудут, и можно будет вернуться к работе в прежнем режиме. «Но шум поднят достаточно большой. Имгрунт уже дал понять, что он за этого человека не держится. Потому шансы на то, что Загорцев потеряет работу, велики», – заключил политолог.

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