Число случаев COVID-19 в мире превысило 32 млн человек

В мире число выявленных случаев коронавируса превысило 32 млн человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Ваявлено 32039142 случая COVID-19, вылечились 22024644 человека, скончались 979388 пациентов, передает ТАСС.

По числу зафиксированных случаев коронавируса лидируют США (6954456), Индия (5732518) и Бразилия (4624268).

В конце августа сообщалось, что в мире выявлено свыше 24 млн случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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