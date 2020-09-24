Путин призвал губернаторов не подвести избирателей

Президент России Владимир Путин во время встречи с избранными в сентябре главами регионов призвал их не подвести доверие людей, которые отдали за них свои голоса.

«Я еще раз всех вас поздравляю с результатами выборов. Они действительно являются впечатляющими, но в этой связи возникает очень важное обстоятельство, которое вы должны иметь в виду. Результат, который вы получили на выборах, связан с доверием, которое граждане вам оказали, и с ожиданиями результатов вашей работы. Не подведите тех людей, которые оказали вам такое высокое доверие», – передает его слова РИА «Новости».

В ходе встречи глава Архангельской области Александр Цыбульский упомянул о планах по развитию транспортной сети и сообщил, что уже идет практическая отработка вопроса о строительстве одной из дорог с Минтрансом.

«Вы упомянули о дороге, строительство которой мы с вами обсуждали не так уж давно, и сказали, что 15 лет там шли разговоры на этот счет. Но пока все, что сейчас происходит, пока тоже разговоры. Поэтому планы – это хорошо, но надо, чтобы не было так, когда планов громадье, а результат минимальный», – ответил Путин.

При этом глава государства отметил настрой избранного главы региона на решение этих вопросов. «Я вижу ваш настрой, он боевой на самом деле. Многие вещи для вас звучат впервые, и в значительной степени это хорошо», – сказал Путин, пояснив, что этот «свежий взгляд» иногда помогает понять, что является главным на том или ином участке работы.



«И мне представляется, что у вас такой свежий, позитивный взгляд есть. Я хочу пожелать, чтобы он у вас не исчезал как можно дольше, и чтобы эти планы, о которых вы сегодня говорили, реализовывались в конкретных делах, результаты которых люди бы увидели и почувствовали на своей текущей жизни – это самое главное», – заключил Путин.

Вместе с тем президент обратился к главам регионов и правительству с просьбой доработать вопросы социального развития села.

«Хочу воспользоваться случаем, надеюсь, что такая возможность еще будет, но сейчас хочу поблагодарить селян за результаты работы в этом году. Они впечатляют практически по всем направлениям. Но что самое главное, это то, что сельское хозяйство в целом стало у нас, кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что это произойдет, а это произошло, стало одним из локомотивов движения всей экономики вперед», – сказал Путин.

Он отметил, что такого результата достичь не получится, если постоянно не уделять этому вопросу должного внимания и не поддерживать сельские территории и людей, которые на них проживают.



«У нас программа соответствующая есть. Я вас прошу вместе с правительством, так же как и других руководителей регионов, дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села. Там есть определенные проблемные зоны, которые нужно обеспечивать соответствующим финансированием», – сказал Путин, обращаясь к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«Сейчас правительство работает над этим, но если внимания со стороны руководителей регионов не будет, то тогда и решения должного, на должном уровне с нужным качеством, тоже будет добиться трудно. Поэтому прошу вас этому внимание уделять первостепенное», – заключил президент.

Напомним, Путин призвал новых губернаторов действовать в сложных ситуациях и реализовывать нацпроекты.