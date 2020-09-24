Путин призвал новых губернаторов действовать в сложных ситуациях и реализовывать нацпроекты

Нужно действовать в нестандартных сложных ситуациях и реализовывать нацпроекты, заявил президент Владимир Путин на встрече с новыми губернаторами.

В четверг Владимир Путин традиционно встречается с избранными главами регионов. В 2020 году мероприятие проходит в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

Он поздравил новых губернаторов с избранием и заявил, что рассчитывает на настрой новых глав регионов «вкалывать», работать с предельной самоотдачей, чтобы добиваться реальных, ощутимых результатов.

Глава государства отметил, что среди избранных глав есть и те, кто ранее уже руководил регионами и сумел проявить свои лучшие качества, и те, кто одержал победу на губернаторских выборах впервые.

«Люди, конечно, связывают свои надежды на улучшение жизни в регионах, на решение и глобальных, и насущных проблем с вами, и уверен, вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы эти надежды оправдать. Перед нами, перед всей страной сейчас стоят масштабные задачи, имею в виду национальные проекты, достижение наших национальных целей развития. И действовать предстоит сейчас в нестандартной, весьма сложной ситуации», – сказал президент.

Он посоветовал губернаторам быть всегда на связи с жителями регионов: «Надо всегда людей слышать, в ежедневном режиме точно так же, как в период предвыборной кампании, быть с ними в открытом диалоге, постоянно получать живой, незабюрократизированный отклик, (...) а если вы слышите какие-то критические замечания, порой даже может быть и резкие, (...) не тот совсем случай, когда нужно обижаться, а, наоборот, учитывать эту критику, понимать, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запросов».

Путин подчеркнул, что только так власть на всех уровнях может быть эффективной.

В ходе своего выступления российский лидер также заявил, что обсудит с главами регионов на заседании президиума Госсовета планы по реализации нацпроектов. В данный момент готовятся необходимые уточнения параметров, передает ТАСС.

«Мнение субъектов России здесь крайне значимо. Ведь основной массив мероприятий воплощается в жизнь именно на местах, и сейчас объективно потребуется гибкий подход к планированию сроков, расстановке финансовых, ресурсных приоритетов», – сказал президент.

Напомним, в единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и Пермского краев, Чувашии, Камчатки, Коми, Севастополя, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской и Еврейской автономной областей. Руководителей еще двух субъектов – НАО и ХМАО – выбрали региональные парламенты.