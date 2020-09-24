Американские частные компании заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Взгляд
24 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 15:18  |  vz.ru
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Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

Сроки достройки «Северного потока – 2», скорее всего, снова перенесут Jens Büttner/Global Look Press
Стала понятна одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку «Северного потока – 2». Камнем преткновения мог стать отказ западных компаний страховать российские суда, которые должны укладывать трубы. Страховщики боятся американских санкций, которые еще даже не введены. Выход из этой ситуации, правда, есть. Но разморозить «Северный поток – 2» в этом году уже вряд ли получится. Подробности...
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Франция нашла повод для ухудшения отношений с Россией

Французская пресса вбросила искаженную информацию о разговоре Макрона и Путина Михаил Климентьев/ТАСС,
Laurie Dieffembacq/Global Look Press
В Кремле усомнились в достоверности «слива» разговора президентов России и Франции. Точнее, в Москве не могут поверить, что Елисейский дворец сознательно допустил утечку в прессу запись беседы Путина и Макрона. Как бы то ни было, очевидно, что франко-российские отношения в последнее время переживают не лучшие времена. Надо ли ожидать, что Париж, забыв заветы де Голля, заморозит отношения с Москвой? Подробности...
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Кто привез секреты «Новичка» на Запад

Производство отравляющих веществ подобного класса требует особых лабораторий и химиков высочайшей квалификации Parivartan Sharm/Reuters
«Дело Навального» на Западе целенаправленно выстраивается вокруг версии о российском следе в отравлении «Новичком». Однако есть свидетельства, что в западные страны в свое время попали и образцы веществ из группы «Новичок», и ученые, знавшие секреты его производства. Как именно это произошло, какое вещество могло быть использовано против Навального – и почему оно его не убило? Подробности...
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Лукашенко удивил противников внутри и снаружи Белоруссии

Президентскую клятву Лукашенко прочитал на белорусском языке Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Президентская инаугурация Александра Лукашенко стала сюрпризом для всего мира, так как прошла в атмосфере секретности. Оппозиция и страны ЕС утверждают, что это свидетельство слабости Батьки и его страха перед народом. Но в реальности это был удачный политтехнологический ход – большая редкость для администрации Лукашенко, прежде наделавшей множество ошибок.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

Татьяна Жданок, латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
Чем шокировала резолюция Европарламента? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Подробности...
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Новояз определяет за вас, о чем и как вы думаете

Андрей Перла, Политолог
Подобно старинным крестьянам, современный человек, хотя и окончивший школу, колледж, институт – знает очень мало слов. И поскольку у него в запасе мало слов, у него в кругозоре мало вещей и явлений, которые словами стоит называть. Подробности...
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Просвещенному Западу вольно ломать и крушить, а нам-то зачем

Максим Соколов, публицист
Простодушие архитектурного президента граничит с совершенной невинностью. Если не предполагалось ничего делать с Мавзолеем и телом Ленина, то зачем конкурс по «реиспользованию»? Если все-таки предполагалось, то надо было готовиться к мощному «гав-гав-гав». Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Американские частные компании заинтересовались российской вакциной от коронавируса

    24 сентября 2020, 14:42

    Текст: Елизавета Булкина

    Американские инвесторы и частные фармацевтические компании обратились к Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) с предложением о вложениях в российскую вакцину от коронавируса, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «На нас вышло несколько американских фармкомпаний и несколько американских инвестфондов с желанием проинвестировать в нашу вакцину и, соответственно, работать вместе с ней, и мы сейчас изучаем эти предложения. Опять-таки, здесь этот интерес идет больше от частных структур, это частные фармкомпании, это частные инвестфонды, соответственно они видят потенциал в нашей вакцине», – передает его слова РИА «Новости».

    Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

    Позже Путин анонсировал регистрацию второй российской вакцины от COVID-19.

    9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

    В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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