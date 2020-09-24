Умер академик Рафаэль Оганов

Академик РАН, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Рафаэль Оганов умер 24 сентября на 83-м году жизни после продолжительной болезни, говорится в сообщении министерства.

«Профессиональный жизненный путь выдающегося врача, ученного и педагога Рафаэля Гегамовича Оганова является примером преданного служения в высшей степени гуманистическому делу – охране здоровья людей. Будучи талантливым организатором здравоохранения, академик Оганов стоял у самых истоков создания отечественной научной школы профилактической медицины. Его вклад в развитие здравоохранения страны трудно переоценить. Искренне соболезную родным и близким Рафаэля Гегамовича, разделяю всю горечь утраты», – передает ТАСС слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Рафаэль Оганов – доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки. В 1982 году назначен директором Института профилактической кардиологии Всесоюзного кардиологического научного центра Академии медицинских наук СССР, на базе которого впоследствии был создан Государственный научно- исследовательский центр профилактической медицины Министерства здравоохранения России. Он возглавлял этот научный центр до 2011 года. Автор и соавтор более 450 научных работ, 16 книг и монографий.